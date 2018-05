Europees verzet tegen Amerikaanse sancties

De Europese Unie zint op maatregelen om de handel van Europese bedrijven met Iran te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Op basis van die sancties kunnen namelijk bedrijven uit derde landen worden gestraft als zij zakendoen met Iran.

Volgens de Franse minister van economische zaken Bruno le Maire gaat het om een principekwestie: “Europa moet zijn economische soevereiniteit beschermen.” EU-lidstaten hebben volgens hem het recht zelf te kiezen of hun bedrijven zakendoen met Iran. Eind mei bespreekt Le Maire met zijn Britse en Duitse collega’s wat de opties zijn. Ondertussen zal de EU volgens hem ook proberen om in Washington een uitzondering voor Europese bedrijven op de sancties te bedingen.

Mocht dat niet lukken, dan moet de EU weerstand bieden, aldus Le Maire. Hij stelt voor om een regel uit 1996 van stal te halen die buitenlandse sancties blokkeert. Die wet is destijds bedacht omdat de VS Europese bedrijven wilde straffen als zij zaken deden met Cuba. Als de EU de maatregel afstoft, verliezen Amerikaanse gerechtelijke uitspraken over sanctieschendingen hun juridische waarde in de EU. Europese bedrijven die er wel voor kiezen zich aan op het buitenland gerichte Amerikaanse sancties te houden, kunnen dan zelfs bestraft worden door Europese landen.

Olie

Toen zowel de EU als de VS voorafgaand aan de nucleaire deal van 2015 zware sancties tegen Iran instelden, importeerden China en India bijvoorbeeld Iraanse olie door de betalingen in hun eigen valuta of in natura te voldoen.

Na het einde van de sancties in 2015 begonnen ook Europese landen weer Iraanse olie te importeren. Vorig jaar tekende het Franse bedrijf Total zelfs een contract van vijf miljard dollar voor de winning van Iraans aardgas. De EU hoopt via de import van Iraans gas de afhankelijkheid van Russische energie te verminderen.

VNO-NCW verwacht dat Nederlandse bedrijven moeten kiezen voor hun handel met Iran of hun zakelijke belangen in de VS

Maar zelfs als de EU maatregelen neemt om de economische relatie met Iran te beschermen, dan nog zal dat waarschijnlijk maar een deel van de schade beperken. VNO-NCW verwacht dat Nederlandse bedrijven moeten kiezen voor hun handel met Iran of hun zakelijke belangen in de VS. Dat laatste zal velen van hen meer waard zijn, aldus de belangenorganisatie.