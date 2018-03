Europees vervolg lonkt voor Donar

Met een plaats bij de laatste zestien van de Europe Cup hebben de basketballers van Donar al clubhistorie geschreven. Maar de ambities van de club uit Groningen reiken verder en na de overwinning van gisteren tegen FC Universitatea Cluj (103-76) zijn de kwartfinales binnen handbereik. Amsterdam was in 2009 de laatste Nederlandse club die zich bij de laatste acht van een Europees toernooi wist te scharen.

Waarschijnlijk zit er een soort Berlusconi in het bestuur van de we­reld­bas­ket­bal­bond Donarcoach Erik Braal

In alweer de negentiende Europese wedstrijd van Donar dit seizoen – een record voor een Nederlandse club – was de kampioen van Nederland veel te sterk voor de kampioen uit Roemenië, die in de groepsfase al twee keer door de Groningers was verslagen. Op 24 januari was het verschil in Martinaplaza twintig punten (92-72), gisteren kwam Donar voor de tweede keer deze Europese campagne boven de honderd punten.

Brandyn Curry was de grote man bij Donar. De 27-jarige Amerikaanse point guard kwam vorig seizoen over van het Sloveense Helios Sun en stond in Groningen voor de moeilijke taak om de naar Frankrijk vertrokken Lance Jeter te doen vergeten. Gisteren was hij de aanjager, spelverdeler en beste schutter. Curry kwam tot een totaal van 26 punten.

Wonen&Co Volgende week woensdag moet Donar in Cluj de laatste stap zetten naar de kwartfinales. In de groepsfase sleepten de Groningers een benauwde overwinning weg uit het Polyvalent Centre in de Roemeense stad. In de eerste helft liep een uitstekend spelend Donar uit naar een voorsprong van twintig punten, maar na een bijzonder spannend vervolg bleven er daar slechts vier van over. Het gisteren opgebouwde verschil van 27 punten moet voldoende zijn om de kwartfinales te bereiken. Donar had als groepswinnaar het recht om de eerste wedstrijd tegen Cluj in Roemenië te spelen. Dat 'voordeel' kwam te vervallen doordat Martiniplaza volgende week niet beschikbaar is vanwege de beurs Wonen&Co. Coach Erik Braal voelde niets voor het plan om toch eerst uit te spelen en voor het thuisduel van volgende week uit te wijken naar Sportcentrum Leek. Gisteren werd duidelijk waarom. De 4350 toeschouwers in de tot aan de nok toe gevulde Martiniplaza – de wedstrijd was binnen een mum van tijd uitverkocht – zorgden voor een fantastische sfeer. De 'zesde man' stond letterlijk en figuurlijk de hele wedstrijd achter zijn ploeg in een ambiance waar ze een paar kilometer verderop bij FC Groningen jaloers op kunnen zijn.