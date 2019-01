Europees ultimatum met Nederlandse steun over Venezolaans presidentschap maakt weinig indruk

Dat schrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Met dit standpunt sluit Nederland zich aan bij onder meer Frankrijk, Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië. Deze landen probeerden de afgelopen dagen de hele Europese Unie achter een ultimatum aan de Venezolaanse president Nicolas Maduro te krijgen, maar dat is niet gelukt. Daarom besloten ze Maduro zelf maar de wacht aan te zeggen.

De EU sprak eerder wel uit dat het parlement, en zijn voorzitter Guaidó, als enige in Venezuela wettig en democratisch zijn gekozen. Als Maduro niet spoedig zijn lot in handen van de kiezer legt, dan moet de macht daarom worden overgedragen aan Guaidó, vinden Nederland en zijn Europese bondgenoten.

Nederland volgt de gebeurtenissen in Venezuela op de voet, omdat het Zuid-Amerikaanse land op tientallen kilometers afstand van Aruba, Curaçao en Bonaire ligt. Het is Nederlands grootste buurland. De Verenigde Staten, Canada en een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn al een stap verder. Zij hebben Guaidó al erkend als president.

‘Kinderlijk’

Venezuela is niet van plan gehoor te geven aan het ultimatum. “Europa geeft ons acht dagen?” vroeg de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arrazea zaterdag in de vergadering van de Veiligheidsraad van de VN. “Waar halen jullie het vandaan dat jullie de macht hebben om een deadline of ultimatum te stellen aan een soeverein volk. Dit is bijna kinderlijk”.

De Veiligheidsraad was zaterdag op verzoek van de Verenigde Staten bijeen nadat Washington en een reeks landen in de regio Guaidó als staatshoofd hadden erkend en er bij president Nicolás Maduro op hadden aangedrongen af te treden.