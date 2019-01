Europees Parlement erkent Guaidó, Madrid boos op Caracas

Parlementsvoorzitter Antonio Tajani riep president Nicolás Maduro vorige week al op te vertrekken gezien de algehele malaise in het Zuid-Amerikaanse land. Zijn verkiezing wordt alom als onrechtmatig gezien.

Nederland en onder meer Frankrijk, Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië zeiden zaterdag bereid te zijn oppositieleider Guaidó te erkennen als niet voor zondag verkiezingen worden aangekondigd. Maduro verzet zich echter tegen een nieuwe presidentsrace. Het Europees Parlement veroordeelt het geweld van de afgelopen dagen, waarbij tientallen doden vielen.

Eerder erkenden de Verenigde Staten, Canada en een aantal Zuid-Amerikaanse landen hebben Guaidó al erkend als interim-staatshoofd. Venezuela staat later op de dag op de agenda bij overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Boekarest. Zij benadrukten eerder dat parlementsvoorzitter Guaidó in tegenstelling tot Maduro wettig en democratisch is gekozen.

Madrid woedend op Caracas De Spaanse regering heeft de aanhouding van journalisten in Caracas die werken voor het Spaanse persbureau EFE, scherp veroordeeld. Ze zegt in een verklaring dat ze onmiddellijk moeten worden vrijgelaten. De Venezolaanse autoriteiten reageerden later op de dag met de mededelingen dat de gearresteerde mediavertegenwoordigers zo snel mogelijk het land worden uitgezet. De nationale veiligheidsdienst pakte de vier op in hun hotel. Het gaat verder om twee Colombianen en een Spanjaard, van de vierde is de nationaliteit niet bekend gemaakt. Zij worden op het vliegtuig naar huis gezet. De EFE-correspondenten waren in Caracas om verslag te doen van de protesten in het Zuid-Amerikaanse land tegen het autoritaire regime van president Nicolás Maduro. Franse media meldden dat dinsdag twee Franse journalisten in Caracas zijn opgepakt toen ze bij het presidentieel paleis aan opnames werkten. Ze zijn volgens hun werkgever Quotidien TV donderdag vrijgelaten en op korte termijn in Parijs terug te verwachten. Twee Chileense collega’s zijn tien uur na hun aanhouding uitgezet. Ook EU-buitenlandchef Federica Mogherini riep de Venezolaanse autoriteiten op de journalisten vrij te laten. Volgens haar betrof het drie verslaggevers van EFE en hun chauffeur.

