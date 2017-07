Europees Parlement dreigt met brexit-veto

Dat staat in een open brief van de parlementaire brexit-coördinator Guy Verhofstadt die zondagavond op de website van onder meer de Britse krant The Guardian verscheen. De waarschuwing is niet alleen stevig in woordkeus, maar ook in draagvlak: Verhofstadts brief is mede ondertekend door de fractievoorzitters van de grote groeperingen in het parlement, samen goed voor ongeveer driekwart van de zetels. De beoogde brexit-akkoorden zullen niet alleen langs alle nationale parlementen moeten gaan, maar ook langs het Europese.

Tweederangs status

"Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om elk akkoord te verwerpen dat EU-burgers minder gunstig behandelt dan nu het geval is", aldus de Belgische ex-premier en huidige liberale fractieleider in het parlement. Het burgerrechtenvoorstel dat de Britse premier May eind vorige maand op tafel legde, is volgens Verhofstadt een 'damp squib' - een lastig te vertalen Engels begrip. Een 'natte vuurpijl die nooit van de grond zal komen' komt misschien nog het dichtste bij. Volgens de Europarlementariërs dreigen veel EU-burgers straks een soort tweederangs status te krijgen in Groot-Brittannië. "Als het (huidige Britse voorstel) wordt ingevoerd, zal dat een donkere wolk van vaagheid en onzekerheid werpen over de levens van miljoenen Europeanen", staat in de brief.

De overige 27 landen van de Europese Unie kwamen in april al met hun onderhandelingspositie op dit punt. Zowel de drie miljoen EU-burgers in het VK als de ruim één miljoen Britten die elders in de EU wonen, zouden eigenlijk helemaal niets mogen merken van het Britse vertrek uit de EU, voorzien voor 2019.