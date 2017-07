Europees marktaandeel Rotterdamse haven was nog nooit eerder zó goed

Vorig jaar leek de motor even te sputteren, maar vanaf eind 2016 is de Rotterdamse haven fors gegroeid. In het eerste half jaar van 2017 groeide Rotterdam met 3,9 procent. De containeroverslag nam zelfs met 9,3 procent toe, en die laadkisten zaten ook nog eens voller: het volume groeide met 10,4 procent.

Daarmee pakt Rotterdam marktaandeel terug op de West-Europese concurrenten, waarbij vooral met een schuin oog naar Antwerpen wordt gekeken. Het marktaandeel van Rotterdam in dit deel van de wereld was nooit zo groot: 30,8 procent.

Directeur Allard Castelein vindt de cijfers een 'fenomenale prestatie van het hele complex'. En hij is zeker zo tevreden met de manier waarop de groei tot stand kwam. Eindelijk draaien de nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 op volle toeren. En containerschepen blijven groter worden, wat in het voordeel is van de diepe zeehaven Rotterdam.

Bovendien wordt de haven steeds meer de 'draaischijf' die Castelein zo vurig wenst. Een derde van de containers wordt in Rotterdam overgeladen op een containerschip met een andere bestemming. En schepen uit Azië kiezen als zij Europa aandoen vaker voor Rotterdam als eerste én als laatste haven. Op de Maasvlakte hebben ze dan twee keer plezier van hetzelfde schip.

Die groeispurt heeft ook keerzijden. Nog maar drie weken geleden lagen de twee terminals van APM volledig plat door een cyberaanval. Rotterdam heeft vrijwel volledig geautomatiseerde terminals. Die laden en lossen heel snel, maar zijn ook kwetsbaar voor hackers.

Gevolgen

Castelein wil lessen leren van de hack en gaat in gesprek met de overheid en 'lokale en regionale betrokkenen'. Veel meer kan hij voorlopig niet, zegt hij. "Dit is onontgonnen territorium. We nemen het zeer serieus, en we willen onze rol nemen. Wat die is, weet ik nog niet." Wat hij wel weet: een Havenbedrijf is geen cyberpolitie. "Wij kunnen niet de achterdeuren dichten van een wereldconglomeraat als Maersk (waar APM onderdeel van is). Dat moet Maersk doen."

We blijven aansturen op investeringen in infrastructuur Directeur Allard Castelein

De gevolgen van de hack zijn nog voelbaar. Vooral bij de binnenvaart zijn er opstoppingen. Castelein spreekt van een 'perfect storm', waarin verschillende factoren samenkomen. Veel containers die later gelost werden na de cyberaanval, moeten nog weggewerkt worden. Daarbij komen steeds grotere vrachtvolumes van de enorme containerschepen af. En veel rederijen hebben nieuwe vaarschema's. Om congestie in de toekomst te voorkomen, hoopt Castelein op een digitaal plannings- en informatieprogramma, dat boven de markt hangt.

Daarmee verschuift de aandacht naar het achterland, nu de haven aan de zeekant zijn zaken op orde heeft. Sinds de verbreding stroomt de A15 stukken beter door dan de wegen rond Antwerpen en Hamburg. Dat wil Castelein graag zo houden. "We blijven aansturen op investeringen in infrastructuur."

Daarnaast is over de grens eindelijk begonnen aan het derde spoor van de Betuweroute, nadat de Duitse overheid daar jarenlang niet zo veel zin in had. Nu is diezelfde overheid van zins de spoortarieven te halveren. Dat bevoordeelt Duitse spoorvervoerders. Daarmee komt het 'gelijke speelveld' waar Castelein zo vaak voor pleit in gevaar. "Als we concurrerend willen zijn, moeten we de spoortarieven kunnen matchen." Castelein weet wat hem de komende tijd te doen staat: nog meer praten, lobbyen en overleggen.

