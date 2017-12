Europees Hof vindt Uber een ‘gewoon’ taxibedrijf en geen dienst

Uber is een taxibedrijf en geen techbedrijf of bemiddelingsplatform stelt het Europees Hof van Justitie. Dit betekent dat Uber zich aan dezelfde regels moet houden net als ieder ander taxibedrijf. De uitspraak past binnen de koers van de Europese Unie om grote techbedrijven in toenemende mate aan bestaande regels te houden. De uitzonderingspositie die de platformeconomie claimt ligt met deze nieuwe uitspraak onder vuur.

Het Europees Hof deed de uitspraak gisteren nadat taxichauffeurs uit Barcelona een rechtszaak hadden aangespannen tegen Uber vanwege oneerlijke concurrentie door Uberpop. Via deze dienst kan iedereen met een auto ritjes aanbieden zonder zich aan de regels te houden die voor de taxibranche gelden. Volgens het Hof is de bemiddeling die Uber biedt onlosmakelijk verbonden met een vervoersdienst en moet deze dus zo gekwalificeerd worden. Dit betekent dat Uber-chauffeurs zich in iedere lidstaat moeten houden aan de daar geldende voorwaarden voor personenvervoer. Het Amerikaanse bedrijf kan niet in beroep tegen de uitspraak.

Uber ziet zijn dienst als digitale service. In een reactie zegt een woordvoerder van Uber dat de uitspraak voor het bedrijf echter niet veel zal veranderen. In de meeste EU-landen opereert het bedrijf inmiddels onder de nationale vervoerswet omdat Uberpop op veel plaatsen door de rechter al was verboden. In Nederland rijden Uber-chauffeurs inmiddels legaal rond met een blauw taxinummerbord en een boordcomputer via de dienst UberX.

Hack Desalniettemin komt de uitspraak voor Uber op een ongunstig moment. De nieuwe ceo Dara Khosrowshahi probeert het blazoen van het taxibedrijf op te poetsen nadat er vorige maand bij een grote data-hack miljoenen klantgegevens, onder meer van 174.000 Nederlanders, werden gestolen. Uber probeerde de diefstal geheim te houden door de hackers 100.000 dollar zwijggeld te betalen. Ook is het bedrijf verwikkeld in een rechtszaak met Waymo, een dochterbedrijf van Google dat zich richt op zelfrijdende auto’s. Waymo zegt dat Uber gegevens gestolen heeft en eist een schadevergoeding van 2,6 miljard dollar. De uitspraak is een belangrijk signaal aan bedrijven die zich niet aan de regels houden. Voor andere techbedrijven is de uitspraak een signaal dat Europa hen niet zomaar meer hun gang laat gaan als ze zich niet aan de regels houden. Regelmatig presenteert een nieuw technologiebedrijf zich als een digitaal platform waar iemand een product, in het geval van Uber een auto, kan ‘delen.’ Zo’n bedrijf ziet zichzelf als dienst in de ‘informatiemaatschappij’ en gaat vervolgens voorbij aan regelgeving die in de onderliggende branche geldt. Vaak met het argument ‘innovatie niet in de weg te willen staan.’ Dat Uber nu wordt gekwalificeerd als taxibedrijf kan voor andere platformbedrijven gevolgen hebben, de uitspraak schept mogelijk een precedent voor de platformeconomie. Veel plat­form­be­drij­ven, zoals maal­tijd­be­zor­ger Deliveroo, hebben hun bezorgers niet in dienst en dragen geen sociale premies af. De laatste jaren groeit de kritiek vanuit overheden op dergelijke platformbedrijven. Na de enorme groei van Airbnb werd het vakantieverhuurplatform in verschillende Europese steden verboden of via regelgeving aan banden gelegd. Een ander voorbeeld is Deliveroo, dat zich opwerpt als platform waar individuele maaltijdbezorgers zich kunnen inschrijven om tegen een vergoeding eten rond te brengen. Op die manier ontwijkt Deliveroo wetgeving die normaal gesproken geldt voor personeel in dienst van een bedrijf en hoeft het geen sociale verzekeringen of pensioenen af te dragen. De manier waarop Deliveroo zaken doet, was onlangs onderwerp van onderzoek in een hoorzitting van de Tweede Kamer.