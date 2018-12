Europees diplomatiek postverkeer gehackt

De diplomatieke communicatie van de Europese Unie is jarenlang gehackt. Duizenden berichten met commentaar van diplomaten, onder meer over het optreden van de Amerikaanse president Donald Trump of de relatie met China en Rusland, zijn gelezen door vreemde ogen. Volgens de beveiligingsfirma die het lek ontdekte, lijkt dit het werk van een eenheid van het Chinese leger.

Lees verder na de advertentie

Het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Area 1 heeft meer dan 1100 gehackte berichten overgedragen aan de Amerikaanse krant The New York Times. Volgens het bedrijf is dit nog maar een klein deel van het totale aantal berichten dat gehackt is in de afgelopen jaren. Ze brengen onder meer verslag uit van ontmoetingen van Europese leiders en diplomaten met collega’s uit de Verenigde Staten, China, Rusland, Saudi-Arabië en Israël.

Een van de berichten gaat over de ontmoeting tussen Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin in Helsinki. Een Europese diplomaat omschrijft dat gesprek als ‘succesvol (tenminste voor Poetin)’. In een ander bericht wordt teruggekeken op een ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en Europese leiders. Xi zou Trumps ‘pesterijen’ aan het adres van Peking vergeleken hebben met ‘een bokswedstrijd zonder regels’.

Misleidende mails Uit het berichtenverkeer blijkt dat EU-diplomaten zich zorgen maken over het onvoorspelbare gedrag van Trump, onder meer op het gebied van klimaat en handel. Ook de houding tegenover Iran leidt tot meningsverschillen tussen de EU en de VS, vooral als het gaat om de sancties tegen Teheran. Een Europese diplomate in Washington, Caroline Vicini, adviseert daarom haar leidinggevenden om Trump te omzeilen en zaken te doen met het Amerikaanse Congres. Het uitgelekte materiaal omvat niet de berichten die vertrouwelijk, geheim of ‘top secret’ zijn. Het gaat alleen om het normale verkeer tussen diplomaten. Maar de beveiligingsfirma en andere experts wijzen er wel op dat de EU dat verkeer niet goed beveiligd heeft. Daar wordt nu wel aan gewerkt. De hackers kregen volgens Area 1 toegang tot de EU-communicatie nadat ze ingebroken hadden in een netwerk op Cyprus. Dat gebeurde met behulp van misleidende e-mails, ook wel phishing emails genoemd, gericht aan diplomaten. Daarmee konden de hackers wachtwoorden van diplomaten achterhalen. Volgens Area 1 is niet alleen het netwerk van de EU gehackt. Het zou ook gaan om berichten van de Amerikaanse vakbondskoepel AFL-CIO, die betrokken was bij gesprekken over handel, en om communicatie van de Verenigde Naties en van ministeries van buitenlandse zaken van verschillende landen. De EU neemt inbreuken op het digitale verkeer ‘bijzonder serieus’, zei vice-voorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis woensdag. Hij wilde niet ingaan op dit geval, maar beklemtoonde dat de Europese Commissie zich bewust is van lekken en hacks en daarom voortdurend bezig is met het verbeteren van de beveiliging. Volgens Dombrovskis zat het lek bij het secretariaat van de Europese Raad.