Europarlementariër: 'De belastingdeal van Shell is in strijd met EU-regels'

Over deze route om belasting te ontwijken, die in 2005 is goedgekeurd door de Nederlandse Belastingdienst, zal Tang vragen stellen aan de Europese Commissie. Volgens hem lijkt de regeling namelijk op voordelige belastingconstructies waarvoor Apple, Amazon en Starbucks eerder miljoenenboetes opgelegd kregen.

Lees verder na de advertentie

“Het gaat hier om staatssteun, een belastingconstructie die alleen bedoeld is voor een bedrijf om een specifiek probleem bij dat ene bedrijf op te lossen en waar andere ondernemingen geen gebruik van kunnen maken.”

Paul Tang vergelijkt de regeling voor Shell, waarover Trouw zaterdag publiceerde, met de voordelige be­las­ting­con­struc­tie die Ierland met Apple trof

Shell blijkt bij de fusie in 2005 van het Britse en het Nederlandse moederbedrijf een regeling te hebben getroffen met de Nederlandse Belastingdienst. Het hoofdkantoor kwam in Den Haag, maar dat zou betekenen dat 40 procent van de voornamelijk Britse aandeelhouders belasting over dividend moest gaan betalen, die ze tot dan toe in Engeland niet betaalden. Dat zou een onoverkomelijk obstakel zijn geweest om tot één moederbedrijf in Nederland te komen. Geregeld werd dat de Britse aandeelhouders via een constructie met een trust in Jersey gevrijwaard werden van dividendbelasting terwijl de zestig procent Nederlandse aandeelhouders wel belastingplichtig waren. Zo ontstonden er aandelen A (Nederlands) en aandelen B (Brits), waarover respectievelijk wel en geen dividendbelasting afgedragen moest worden.

Eerlijke concurrentie Paul Tang vergelijkt de regeling voor Shell, waarover Trouw zaterdag publiceerde, met de voordelige belastingconstructie die Ierland met Apple trof. De Europese Commissie oordeelde in 2016 dat het om ongeoorloofde staatssteun ging die de eerlijke concurrentie verstoort, waardoor Apple alsnog 13 miljard euro moet betalen aan de Ierse schatkist. Dit overkwam ook het Amerikaanse Amazon dat met een belastingmaatregel van Luxemburg een oneigenlijk financieel voordeel genoot ten opzichte van concurrenten. In 2017 moest Amazon van de Europese Commissie 250 miljoen achterstallige belastingen terugbetalen. In Nederland speelde zo’n zaak met de Amerikaanse koffiegigant Starbucks en ook in dit geval moest er 25,7 miljoen euro te weinig betaalde belasting over vele jaren alsnog worden betaald.

Nederlandse schatkist Apple, Amazon en Starbucks vechten de besluiten van de Europese Commissie tot naheffingen op dit moment nog aan bij het Europese Hof van Justitie. Het voornemen van Rutte III om de di­vi­dend­be­las­ting af te schaffen, is volgens Tang niet in strijd met Europese regels “De kans dat de Europese Commissie achter deze belastingregeling met Shell aan gaat, is levensgroot”, aldus Tang, die verbaasd is dat dit in Nederland zo kon gebeuren met goedkeuring van de Belastingdienst. “Met het Europese recht in de hand kan deze constructie worden teruggedraaid.” Het initiatief ligt in eerste instantie bij het Directoraat-generaal voor de Mededinging in Brussel dat een zelfstandige bevoegdheid heeft om een onderzoek in te stellen naar oneerlijke concurrentie als gevolg van staatssteun. Daarna ligt de bal bij de Europese Commissie om tot de aanpak ervan over te gaan. Tang twijfelt geen moment over de uitkomst van dat mogelijke onderzoek: “Shell kan maar beter een reservering maken van 7 miljard euro, want die moet het bedrijf in de Nederlandse schatkist storten als achterstallige belasting.” Het voornemen van Rutte III om de dividendbelasting af te schaffen, is volgens Tang niet in strijd met Europese regels, omdat alle bedrijven daar in gelijke mate van profiteren.

Lees ook: Shell ontwijkt dividendbelasting Via een trust op het - als belastingparadijs bekend staande - Kanaaleiland Jersey boekt olieconcern Shell dividend over naar aandeelhouders. Belastingvrij, mèt toestemming van de Belastingdienst.

Een oplossing voor Shell Toen olieconcern Shell in 2004 wilde fuseren, zat de Nederlandse dividendbelasting het concern flink in de weg. Het bedrijf kreeg toestemming van de Belastingdienst voor een constructie om de heffing deels via een trust op Jersey te ontwijken. Maar mocht de fiscus die afspraak wel maken?