Europarlement stemt voor ban op pulsvisserij

Door de stemming wordt de toekomst van de Nederlandse kotters die met een sleepnet elektrisch op tong en schol vissen nog onzekerder dan die al was. Ongeveer tachtig Nederlandse kotters hebben een Europese ontheffing op pulsvissen.

Het Europarlement is tegen, maar dat heeft niet het laatste woord

Pulsvisserij is een methode om platvis zoals tong te vangen. Die vis, die zich ingraaft in de zeebodem, wordt opgeschrikt met schokjes die uitgezonden worden vanaf elektrodes aan het visnet. De vis springt verkrampt op, buigt zich in een u-vorm en kan dan gemakkelijk gevangen worden. Ook voor garnalen wordt deze techniek gebruikt, maar economisch gezien is de platvisvisserij voor Nederland het belangrijkst. Nederland bezit bijvoorbeeld ongeveer 80 procent van het tongquotum voor de Noordzee.

Onder voorwaarden Waar visvangst met explosieven, vergif of elektriciteit verboden is, verleende de EU sinds 2009 – dankzij een Nederlandse lobby – ontheffingen voor pulsvisserij. Door de techniek onder voorwaarden toe te staan, kon worden onderzocht wat het effect ervan is op de gevangen vis, op andere zeedieren en op de zeebodem. Naast 84 Nederlandse viskotters, kregen ook tien Belgische en twaalf Britse viskotters een ontheffing tot 2020. Al anderhalf jaar loopt er een procedure die moet leiden tot het definitief toestaan dan wel verbieden. De Europese Commissie stelde voor om de pulsvisserij toe te staan onder enkele technische voorwaarden. De Raad van Visserijministers wilde de techniek beperken tot maximaal 5 procent van de vloot per lidstaat. Het is de vraag wat zij doen nu het Europarlement voor een verbod heeft gestemd.