Europa ziet Libië als sleutel voor de terugdringing van migratie

De focus van de gesprekken tussen de Europese landen, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje en de Afrikaanse landen Niger, Tsjaad en Libië waren vooral op Tripoli gericht. Zij voelen zich in die aanpak gesteund door de laatste cijfers. Want was het afgelopen jaren rond deze tijd druk op de Middellandse Zee, nu laten de maanden juli en augustus een drastische daling zien van het aantal mensen dat de oversteek naar Italië waagt.

Lees verder na de advertentie

De kustwacht is berucht vanwege haar harde optreden tegen migranten

Vorige maand waren dat er volgens de internationale organisatie voor migratie (IOM) 1150, ongeveer de helft minder dan in juli 2016. En in augustus zet die trend zich sterker door. Tot 20 augustus kwamen 2700 mensen op de Italiaanse kust aan. Vorig jaar waren dat er in de maand augustus nog zo’n 21.000.

Tekst loopt door onder afbeelding

© Getty Images

De Duitse bondskanselier Merkel pleitte voorafgaand aan de minitop voor meer hulp voor de Libische kustwacht. Italië schroefde afgelopen tijd de steun aan Libië al op. Rome bracht opgeknapte patrouilleschepen naar Tripoli, en trainde manschappen van de kustwacht. “Er is weer licht aan het eind van de tunnel”, zei de Italiaanse minister van binnenlandse zaken Marco Minniti half augustus. “Het was belangrijk om te interveniëren aan de andere kant van de Middellandse Zee. Daarbij hebben we ons gefocust op Libië. Dat leek moeilijk, maar het lijkt er nu op dat er iets in beweging is.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Bootvluchtelingen voor de kust van Libië. © afp

Betrouwbaarheid Hoe standvastig die beweging is, moet nog blijken. De Libische kustwacht staat niet bepaald bekend om haar betrouwbaarheid. Ze wordt er onder andere van beschuldigd militieleden in dienst te hebben en zich makkelijk te laten omkopen door mensensmokkelaars. Ook is de kustwacht berucht vanwege haar harde optreden tegen migranten. De daling van het aantal migranten heeft volgens persbureau Reuters veel meer te maken met ontwikkelingen in de belangrijkste opstapplaats Sabratha. Een nieuwe gewapende groep zou in die Libische havenstad mensen beletten om überhaupt aan boord te gaan van een boot richting Europa en hen gevangen zetten. De groep zou bestaan uit burgers, politieagenten en soldaten en uit zijn op een beloning uit Tripoli als dank voor het indammen van migratie. Ook Frontex wijst naar Sabratha als een van de mogelijke oorzaken van de daling. Volgens het Europese agentschap vonden in die regio in juli gevechten plaats.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.