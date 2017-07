Europa worstelt weer met de komst van een Turkse minister

"We willen niet dat de verhitte sfeer die in Turkije sinds de couppoging bestaat naar Oostenrijk overwaait", zegt de Oostenrijkse minister van buitenlandse zaken Sebastian Kurz. Wenen maakte gisteren bekend dat de Turkse minister Zeybekci niet mag afreizen naar een ceremonie waar de couppoging van een jaar geleden wordt herdacht. Bovendien konden volgens Kurz' woordvoerder de openbare orde en veiligheid rondom het evenement niet worden gegarandeerd.

Lees verder na de advertentie

Vrijdag liet Nederland al weten dat de Turkse vicepremier hier niet mag komen. Tugrul Türkes was van plan een herdenkingsbijeenkomst bij te wonen die vanavond in Apeldoorn wordt gehouden. De plechtigheid, georganiseerd door de Unie van Europese Turkse Democraten, gaat wel door. Er worden zo'n 700 mensen verwacht.

Ook Duitsland gaf vorige week een duidelijke boodschap af toen het Erdogan liet weten dat hij geen openbare toespraak mocht houden. De Turkse president was in Duitsland voor de vergadering van de G20.

De reacties in Europa doen denken aan gebeurtenissen in maart toen verschillende Turkse bewindslieden campagne wilden voeren voor een referendum over de invoering van een presidentieel systeem. Er ontstond een diplomatieke rel toen de Turkse minister van buitenlandse zaken Mevlut Cavusoglu niet in Nederland mocht landen.

Zijn collega, minister van gezinszaken Fatma Kaya, die per auto in Rotterdam aankwam, werd gesommeerd om te keren. Bij het consulaat in Rotterdam begonnen Turkse Nederlanders te rellen. Destijds ontstond ook in Duitsland opschudding vanwege het weigeren van Turkse ministers. Ankara verweet Berlijn daarbij 'nazipraktijken'.

We willen niet dat interne Turkse conflicten in ons land worden ingevoerd

België en Frankrijk Niet overal in Europa werden ministers geweerd. Zo kon Cavusoglu, nadat hij in Nederland geweigerd was, Turken in het Franse Metz ongestoord toespreken. In België verliep het bezoek van een Turkse minister eveneens geruisloos. In dat land mag de Turkse vicepremier Numan Kurtulmus morgen een speech houden op een herdenkingsplechtigheid waarbij zo'n 250 Belgische Turken worden verwacht. De regering zegt geen enkele wettelijke basis te hebben om de bijeenkomst te verbieden, aldus een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken in de krant De Standaard. "We willen uiteraard niet dat interne Turkse conflicten naar ons land worden ingevoerd. Maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van." In Frankrijk staan voor zover bekend geen herdenkingen op de rol. In Turkije zelf bereidt de regering zich intussen op verschillende festiviteiten voor. Een week lang zullen er 'wakes voor de democratie' door het hele land worden gehouden, zoals ook gebeurde na de mislukte coup. Verder staat er een ceremonie op de agenda bij de Bosporusbrug, na 15 juli omgedoopt tot 'brug van de martelaren' waar Erdogan waarschijnlijk bij aanwezig zal zijn.

Arrestatiebevelen Turkije heeft gisteren ruim zeventig arrestatiebevelen uitgevaardigd voor medewerkers van twee universiteiten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met de beweging van de geestelijke Fethullah Gülen die volgens Ankara achter de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 zou zitten. De meesten werken aan de Medeniyet-universiteit, acht van hen aan de Bogazici-universiteit. Onder hen is Koray Caliskan, een bekende wetenschapper die in het verleden als adviseur voor oppositieleider Kemal Kilicdaroglu werkte.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.