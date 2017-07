Europa wil Amerikaanse steenkolen graag hebben

De Verenigde Staten zijn begin dit jaar maar liefst 60 procent meer steenkolen gaan exporteren, een groei die vooral te danken is aan extra vraag uit Azië en Europa. Een goede klant is Frankrijk, dat de Amerikaanse president Donald Trump streng toesprak toen die besloot uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Dit jaar heeft Frankrijk de import van Amerikaanse steenkolen verdubbeld.

Getooid met mijnwerkershelm beloofde Trump tijdens zijn verkiezingscampagne de wegkwijnende mijnindustrie overeind te helpen. Gezien de laatste cijfers lijkt hij die toezegging na te komen. Niet alleen stijgt de productie, ook is de export gegroeid van 23 naar 37 miljoen ton.

De cijfers vergelijken de eerste vijf maanden van dit jaar met die van vorig jaar. Ze laten een trendbreuk zien, want de laatste jaren daalde de export alleen maar.

Ook China reageerde teleurgesteld toen Trump Parijs afwees. Maar in het eerste kwartaal van dit jaar stond de Amerikaanse kolenexport naar China al 500 procent in de plus vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. Azië en Europa namen beide 6 miljoen ton meer af van de VS.

Frankrijk moest kerncentrales stilleggen voor onderhoud en had een alternatief nodig voor de energievoorziening. Duitsland, dat ook flink meer importeert uit de VS, vervangt nucleaire door schone energie en gebruikt vooral kolen als achtervang. Groot-Brittannië kocht 175 procent meer kolen uit de VS.

Verklaring Volgens kolenindustriekenner Nigel Yaxley was de Britse import vorig jaar flink gedaald. "Daardoor oogt elke toename al snel dramatisch. Maar voor Groot-Brittannië gaat het nog altijd om historisch lage niveaus", zegt hij in een e-mail. Ook zijn er Europese landen die kolen doorvoeren, bijvoorbeeld naar Oekraïne. Zo is er altijd wel een verklaring. Maar of het mooi staat? "Als Europa Trump de les wil lezen over het klimaat, mag het weleens met transitieplannen komen om de vervuilende kolen af te schaffen", zegt Laurence Watson van denktank Carbon Tracker tegen Reuters. Trump zei op 1 juni dat hij met 'Parijs' wilde stoppen vanwege oneerlijke concurrentie van landen zoals China en India. Zij blijven kolencentrales bouwen. De Amerikaanse kolenindustrie had het moeilijk, vorig jaar lag de productie op het laagste niveau sinds 1978. Volgens het ministerie van energie laten de huidige cijfers zien dat Trump de sector heeft verlost van wurgende regelgeving. Met de nodige faillissementen achter de rug heeft de industrie bovendien geleerd goedkoper te produceren. Dat maakt de Verenigde Staten een sterkere concurrent op de wereldmarkt.

