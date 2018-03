Europa keert zich alsnog tegen Iran

De Europese Unie gaat waarschijnlijk weer sancties instellen tegen Iran. Vandaag bespreken de ministers van buitenlandse zaken een voorstel dat Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië vrijdag hebben rondgestuurd en dat is ingezien door persbureau Reuters.

Het idee is om betrokkenen bij de oorlog in Syrië en bij het ballistische raketprogramma van Iran te straffen. Zij mogen dan bijvoorbeeld niet meer naar Europa reizen en eventuele bankrekeningen in Europa worden bevroren.

De EU komt hiermee tegemoet aan de Amerikaanse president Trump. Hij dreigt regelmatig met opzegging van de nucleaire deal die Teheran en de internationale gemeenschap in 2015 sloten. Iran beperkte toen zijn kernprogramma in ruil voor een einde aan zware economische sancties. Trump wil strenger controleren of Iran zich wel aan de restricties houdt. Ook moet Iran stoppen met de bouw van intercontinentale raketten.

Hakken in het zand

Aanvankelijk zette de EU juist de hakken in het zand als Trump kritiek uitte op de onder Obama gemaakte afspraken. In oktober 2017 schreven Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië in een gezamenlijke verklaring dat Iran zich netjes aan de deal houdt, in tegenstelling tot wat Trump beweerde. De drie landen maakten zich toen al wel zorgen over het raketprogramma, maar volgens EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini waren nieuwe sancties geen optie. “We hebben de sancties beëindigd, zoals afgesproken in de nucleaire deal. Daar houden we ons aan.”

Vorige week pleitte het Europees Parlement al voor strafmaatregelen vanwege Iran’s steun aan Assad in Syrië. Een van de initiatiefnemers was D66-Europarlementariër Marietje Schaake. “Het is goed als de sancties er komen, maar helaas lijkt het nu alsof Europa dit doet omdat Trump het wil.”

Maar, zo zegt Schaake ook, de vrees dat Trump zonder Europese medewerking aan nieuwe sancties de nucleaire deal opzegt, kan het aarzelende Italië misschien wel over de streep trekken.