Europa is zo verdeeld, dat Apple en Google niet hoeven vrezen voor een digitaks

Een vriendin van me, opgegroeid in de jaren tachtig in Engeland en inmiddels een geleerde vrouw die aan de universiteit over de Middeleeuwen doceert, vertelde me hoe geschokt ze was toen ze hoorde van de pedofiele praktijken van haar jeugdheld en kindervriend Jimmy Savile, de BBC-paljas die overal weldeed, althans zolang het oog van de camera op hem was gericht. Daarbuiten bleek hij een horrorclown.