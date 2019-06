Europa is getalsmatig dominant op het WK, maar de VS blijven favoriet

Er is in vier jaar tijd niet veel veranderd in de internationale verhoudingen binnen het mondiale vrouwenvoetbal. Dertien van de zestien landen die op het WK in Frankrijk in de achtste finales staan, behoorden in 2015 in Canada ook tot de laatste zestien. Italië, Spanje en Nigeria hebben de plaats ingenomen van Zuid-Korea, Zwitserland en Colombia. Er is een gerede kans dat de kwartfinales in Frankrijk dezelfde bezetting krijgen als vier jaar geleden.

Lees verder na de advertentie

Getalsmatig is de overmacht van Europa groot op de achtste editie van het WK. Van de negen Europese landen die ruim twee weken geleden aan het toernooi begonnen, strandde alleen debutant Schotland in de groepsfase, mede doordat een voorsprong van 3-0 tegen Argentinië uit handen werd gegeven. De overige landen uit Europa eindigden als eerste of tweede in hun groep. Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland wonnen al hun wedstrijden.

In de achtste finales doet zich het opmerkelijke feit voor dat de acht Europese landen elkaar allemaal ontlopen. In theorie zou het dus zo kunnen zijn dat ze alle acht de kwartfinales halen, of dat ze alle acht worden uitgeschakeld.

In Canada haalden alleen Duitsland, Frankrijk en Engeland de laatste vier en kreeg het WK voor de tweede keer op rij een niet-Europese finale tussen de Verenigde Staten en Japan, dinsdag in Rennes de tegenstander van Nederland.

Een korte blik terug en vooruit.

NEDERLAND Na moeizame wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en Kameroen herstelden de Oranje-vrouwen zich enigszins tegen Canada. Een aantal speelsters haalde een hoger niveau, onder wie de bekritiseerde Daniëlle van de Donk, die met een technisch perfect uitgevoerde omhaal liet zien waartoe zij in staat is. Zorgen mogen er zijn over de vorm van beide flankspeelsters, Lieke Martens en Shanice van de Sanden, twee smaakmakers op het EK van 2017. Wellicht betalen zij de tol van het lange seizoen bij hun clubs Barcelona en Olympique Lyon. Met Japan treft Nederland dinsdag een geduchte opponent, al heeft ook de wereldkampioen van 2011 en de finalist van 2015 in Frankrijk nog niet kunnen overtuigen. De speelsters zijn technisch vaardig, beheersen het positiespel perfect maar missen power voorin. In de groepsfase werd gelijkgespeeld tegen Argentinië, gewonnen van Schotland en verloren van Engeland. Na de 2-1 nederlaag in de achtste finales op het WK van 2015 speelde Nederland nog driemaal tegen Japan. Twee keer werd gewonnen, één keer verloren. Nederland moet in staat worden geacht Japan van de derde WK-finale op rij af te houden. China's Yan Wang in duel met Spanje's Jennifer Hermoso. © AFP

EUROPA Van de acht kwartfinalisten uit Europa zijn Spanje en Italië de minst ervaren WK-gangers. Spanje staat voor het eerst bij de laatste zestien, nadat het debuut van 2015 in Canada in de groepsfase eindigde. De nationale ploeg profiteert van de investeringen die de afgelopen jaren in het clubvoetbal zijn gedaan. Twintig van de 23 door bondscoach Jorge Vilda geselecteerde speelsters komen uit in de Spaanse competitie. Onder wie Jennifer Hermoso, de aanvalster van Atlético Madrid die in februari in de Algarve Cup tweemaal scoorde tegen Nederland. In de achtste finales treft Spanje het niet met de Verenigde Staten als tegenstander. Italië is na twintig jaar terug op het hoogste platform. Vier jaar geleden werden de Azzurri in de play-offs voor het WK uitgeschakeld door Nederland. Milena Bertolini, sinds 2017 bondscoach, wil met Italië weer gaan strijden om de prijzen. In 1997 werd het laatste succes behaald, zilver op het EK in Noorwegen en Zweden. Wanneer Italië (tegen China) en Nederland hun duels uit de achtste finales winnen, dan treffen zij elkaar op zaterdag 29 juni in Valenciennes. Carli Lloyd van de Verenigde Staten in de wedstrijd tegen Zweden. © EPA

DE REST VAN DE WERELD De cijfermatige Europese overmacht ten spijt, de grote favoriet voor de titel is toch echt regerend wereldkampioen de Verenigde Staten. De ploeg rolde door de groepsfase, al was de tegenstand van Thailand (13-0), Chili (3-0) en Zweden (2-0) niet bijster groot te noemen. Bondscoach Jill Ellis beschikt over een selectie met zoveel kwaliteit, dat elke keuze voor haar een luxekeuze is. Carli Lloyd bijvoorbeeld, die in de WK-finale van 2015 tegen Japan binnen zestien minuten driemaal scoorde, behoort niet tot de vaste basiself. Ze mocht starten tegen Chili en maakte prompt twee treffers. De weg naar de finale ligt echter niet helemaal open voor de drievoudig wereldkampioen. In de kwartfinales krijgen de VS waarschijnlijk te maken met het sterke gastland Frankrijk, een confrontatie die door velen vooraf als een hoogwaardige finale werd getipt. Brazilië en Canada vormen de twee andere niet-Europese outsiders voor een hoge klassering, terwijl de twee Afrikaanse vertegenwoordigers bij de laatste zestien landen niet bij machte lijken een hoofdrol op te eisen. Zowel Kameroen als Nigeria kwam ternauwernood door de groepsfase.

Lees ook: