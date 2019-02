Europa en Latijns-Amerika puzzelen op een vreedzame uitweg voor Venezuela

De druk op de Venezolaanse president Maduro blijft toenemen. De roep om verkiezingen is niet alleen in het land zelf groot, maar klinkt ook van ver buiten de grenzen. Zondag voerde de Amerikaanse president Donald Trump de druk nog wat op door te stellen dat wat hem betreft militair ingrijpen zeker een optie is. Over het inzetten van militairen lijkt Trump van mening te verschillen met Europa en Latijns-Amerikaanse landen.

Trump vertelde ook dat hij een poging tot toenadering van Nicolás Maduro, enkele maanden geleden alweer, had afgewezen. Wat hem betreft was het voor overleg al te laat. “Ik besloot op dat moment nee te zeggen omdat er zoveel verschrikkelijke dingen in dat land zijn gebeurd. Het was het meest welvarende land in dat werelddeel. Zie nu de armoede, de ellende, de misdaad, al de dingen die gebeuren.” De weigering om Maduro te ontmoeten stamt nog van voor hij Maduro’s uitdager Juan Guaidó als leider erkende.

Voor de meeste Europese landen is dat nog een stap te ver, al heeft ook Oostenrijk zich zondag gevoegd bij de groeiende groep Europese landen die Maduro een ultimatum heeft gesteld. Als die niet voor volgende week zondag verkiezingen uitroept, dan erkennen ook zij Guaidó als interim-president.

Vreedzaam

Datzelfde was ook al gezegd door Duitsland, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië. Maar die landen zitten in de tussentijd ook niet stil. Donderdag is de eerste bijeenkomst van de nieuwe Internationale Contact Groep van Europese en Latijns-Amerikaanse landen, in Uruguay. Daar zullen de ministers van buitenlandse zaken spreken over de situatie in Venezuela. Aan de groep doen Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Zweden, Spanje en het Verenigd Koninkrijk mee.

De groep wil proberen het democratisch proces in Venezuela nieuw leven in te blazen. De ministers van buitenlandse zaken van de deelnemende landen spreken in Montevideo vooral over de vraag hoe ze dat proces ‘vreedzaam’ kunnen houden.

Ook buurland Curaçao, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, roept op tot een vreedzame oplossing. Daar bivakkeren duizenden Venezolaanse vluchtelingen. In een persverklaring zei Curaçao vorige week dat het bereid is als knooppunt te fungeren waarlangs humanitaire hulp naar Venezuela kan worden gestuurd.

Willemstad zegt dat er binnen het koninkrijk op politiek en ambtelijk niveau nauw contact is over de situatie. Het ligt in de lijn der verwachting dat Nederland het Cura­çaose standpunt donderdag zal doorgeven op de bijeenkomst in Uruguay.