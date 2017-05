Eurokoers stijgt na winst Macron

Investeerders waren bang voor onrust op de financiële markten bij een onverwachte verkiezingsuitslag, zoals het Brits referendum over Brexit en de winst van de Amerikaanse president Donald Trump. In Frankrijk was de uitslag zoals de peilingen al voorzagen: een ruime winst voor de pro-Europese Macron ten koste van de nationalistische Marine Le Pen. Voor het eerst in zes maanden steeg de waarde van 1 euro naar 1,10 dollar. Een vorig hoogtepunt was na de Amerikaanse presidentsverkiezingen toen de dollar minder waard was.



Ook na de eerste ronde van de Franse verkiezingen steeg de euro wereldwijd in waarde. Investeerders zien in de uitslag steun voor de stabiliteit van de Europese munt. Le Pen was zeer kritisch over de Europese Unie en over de euro. In haar aanvankelijke plannen pleitte ze voor een gedeeltelijke terugkeer van de Franse munteenheid de frank. 'De winst van Emmanuel Macron geeft de beurzen een welverdiende adempauze in de Europese politiek', aldus investeerder Bill Street tegen persbureau Reuters.

Europees volkslied Macrons pro-Europese instelling bleek toen hij zondagavond het plein voor het Louvre betrad. Niet het Franse volkslied maar het Europese volkslied werd afgespeeld. Duizenden aanhangers stonden in Parijs uren te wachten op de winnaar. 'Merci, merci, merci!', zo begon de aankomend Franse president zijn toespraak, nadat hij eerst minutenlang alleen de weg naar het podium had afgelegd, voortschrijdend op de tonen van 'Ode an die Freude'. Dat muziekstuk van Beethoven is het officiële volkslied van de Europese Unie.



Na Macrons toespraak klonk alsnog het Franse volkslied: de Marseillaise, die door Macron en zijn echtgenote Brigitte aan zijn zijde, samen met de duizenden aanwezigen werd meegezongen. Macron zingt naast zijn vrouw het Franse volkslied. © AFP

