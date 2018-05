Eurocommissaris Oettinger stuntelt alweer, nu met Italië

In een tv-interview met Deutsche Welle zei Oettinger letterlijk: “Mijn verwachting is dat de komende weken zullen aantonen dat de Italiaanse economische ontwikkeling zo drastisch is, dat dit een mogelijk signaal zou kunnen zijn voor kiezers om niet op rechtse of linkse populisten te stemmen.”

De ophef werd, buiten Oettingers schuld, verergerd omdat een karikaturale samenvatting van dit citaat de ronde deed nog voor het interview was uitgezonden. Daarin zou de Duitser hebben gezegd dat ‘de financiële markten de kiezers wel zullen leren hoe ze moeten stemmen’.

‘Gekkigheid, Brussel kent echt geen schaamte’, twitterde Matteo Salvini, leider van de extreem-rechtse Lega, tot voor kort bijna regeringspartij. ‘Als dit geen dreigement is… maar ik ben niet bang.’ Hier en daar klonk de roep om Oettingers onmiddellijke vertrek.

Ik heb het volle respect voor de wil van de kiezer, in welk land dan ook, of ze nu rechts of links zijn De Duitse Eurocommissaris Günther Oettinger

Rode koontjes Ook in Brussel leidde Oettingers uitspraak tot rode koontjes. Pikant was de tweet van Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders. ‘Mijn oproep aan alle EU-instituties: respecteer alsjeblieft de kiezers. Wij zijn er om hen te dienen, niet om hen de les te lezen.’ Iets minder kruidig, maar nog steeds opvallend, was de persverklaring van Oettingers baas, Jean-Claude Juncker. “Het lot van Italië ligt niet in handen van de financiële markten.” Oettinger verontschuldigde zich en zei dat het niet zo bedoeld was: “Ik heb het volle respect voor de wil van de kiezer, in welk land dan ook, of ze nu rechts of links zijn.”

