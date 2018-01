Eurlings weg bij IOC én NOC-NSF

Bestuurders van NOC-NSF wilden dat hij weg ging. Eurlings bleef. Kamerleden riepen op tot zijn aftreden. Eurlings bleef. Zijn positie werd pas echt onhoudbaar toen de kritiek de afgelopen dagen maar bleef aanzwellen en de publieke opinie zich faliekant tegen hem keerde.

De voormalig CDA-minister en oud-topman van KLM maakte zaterdag voor het eerst publiekelijk excuses voor de mishandeling van zijn ex-vriendin van ruim tweeënhalf jaar geleden. Hij werd daartoe gedwongen door sportkoepel NOC-NSF. Daar bestond al langer de wens dat Eurlings, die op basis van zijn bestuursfunctie bij NOC-NSF lid is geworden van het IOC, openheid van zaken zou geven.

Zaterdag maakte hij voor het eerst publiekelijke excuses nadat hij een week eerder zijn advocaat een statement had laten versturen. Dat werd niet geaccepteerd, waarna hij toch het boetekleed aan trok.

Negatieve reacties

De manier waarop hij dat deed schoot menigeen in het verkeerde keelgat. Op de dag dat hij een verklaring met excuses rondstuurde publiceerde NRC Handelsblad een interview met Eurlings waar een stortvloed aan negatieve reacties op volgde.

In dat interview deed Eurlings zijn taakstraf af als ‘maatschappelijk werk’. Hij noemde de mishandeling een ‘wederzijds handgemeen’ en verschuilde zich in juridische terminologie om te verhullen dat hij een strafblad heeft, terwijl hij in zijn justitiële documenten wel een aantekening heeft staan vanwege de uit de hand gelopen ruzie en de daaropvolgende schikking met het OM.

Kamerleden, ex-sporters en prominenten uit de sportwereld waren het er daarna unaniem over eens: Eurlings moest weg. Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers zei donderdag in deze krant dat zijn gedrag niet strookt met de olympische gedachte van verbroedering omdat hij van besproken gedrag is. “Je moet met je handen van vrouwen afblijven. Als je in aanraking komt met huiselijk geweld, hoor je als bestuurder je verantwoordelijkheid te nemen.”

Eurlings, die nu ook bestuurslid af is bij NOC-NSF, zei gisteren in een statement dat hij de gang van zaken zeer betreurt. “De discussie over mijn al dan niet aanblijven leidt af van waar het, juist nu, om moet gaan; de sport en de sporters. Vandaar dat ik met pijn in het hart aftreed als IOC-lid, de mooiste vrijwilligersbaan van de wereld.” Hij zal over een maand niet in Pyeongchang op de Winterspelen met een oranje sjaal de medailles vieren van Nederlandse sporters.

Bestuursleden van NOC-NSF hadden vorig jaar al aangedrongen op het vertrek van Eurlings, maar de enige die daarover kon beslissen was Eurlings zelf. Omdat hij IOC-lid is kan zijn eigen sportkoepel hem niet de deur wijzen.