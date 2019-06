Eurlings kwam vaak niet opdagen bij belangrijke KLM-vergaderingen

Was de overstap van Eurlings naar KLM in 2011 voorgekookt in de tijd dat hij minister was van verkeer en waterstaat? “Dat is een hardnekkige mythe, die niet klopt”, zegt auteur Sonny Motké, die donderdag een boek publiceert over de CDA-politicus en luchtvaartbestuurder. “Hij is in zijn tijd als minister niet benaderd om directeur te worden van de vrachtdivisie van KLM. Dat was echt pas later.”

Lees verder na de advertentie

Eurlings’ besluit om de politiek te verlaten en een gezin te stichten met zijn toenmalige Hongaarse vriendin, was dan ook oprecht, zegt Motké. “Hij ging voor de liefde en kondigde dat op groteske wijze aan.” Dat werd hem door de oudere CDA-garde in Limburg kwalijk genomen. “Zij geloofden hem niet en denken tot op de dag van vandaag dat hij gewoon te laf was om de politiek leider van het CDA te worden.”

Cum laude De beslissing leverde Eurlings uiteindelijk geen gelukkig gezinsleven op. Zijn Hongaarse vriendin verliet hem al snel. “Toen kwam KLM in beeld.” En zo gek was dat niet, zegt Motké, want Eurlings paste uitstekend in het profiel van de directeur van de vrachtdivisie waar KLM naar op zoek was. “Hij was niet alleen minister geweest, maar ook cum laude afgestudeerd als ingenieur. En destijds was er geen deukje in zijn imago.” Inmiddels overheerst het beeld dat Eurlings er bij KLM niet al te veel van bakte, maar Motké zegt dat Eurlings zeker ook dingen goed deed. “Hij was goed in het onderhouden van de externe relaties. Als er een afspraak was met Rutte of een ander lid van het kabinet was hij er als directeur van de vrachtdivisie altijd bij.” Ook met het personeel kon Eurlings over het algemeen goed opschieten. “Hij kon koppig zijn en veeleisend richting de mensen met wie hij direct samenwerkte, maar het is vooral ook een heel aardige man, die mensen met elkaar verbindt.”

Onbereikbaar Het probleem was vooral dat Eurlings vaak onbereikbaar was en regelmatig niet kwam opdagen bij belangrijke vergaderingen. “Weliswaar meldde hij zich dan af, maar eigenlijk kon hij dat als directeur van de vrachtdivisie niet maken.” Toen er in 2013 een opvolger moest komen voor KLM-topman Peter Hartman, waren er meerdere kroonprinsen die een kans maakten. Onder hen ook de huidige KLM-topman Pieter Elbers, maar dat zag Hartman niet zitten. Motké: “Elbers had veel meer kennis van het bedrijf dan Eurlings, maar Hartman had een sterke voorkeur voor Eurlings. Hij was ervan overtuigd dat Eurlings zijn erfenis veilig zou stellen, terwijl Elbers zou gaan saneren.” Bovendien zag Hartman Eurlings als het ideale uithangbord van het bedrijf. “Dat Eurlings eigenlijk al niet goed functioneerde als hoofd van de vrachtdivisie, negeerde hij.”

Aan de kant gezet Het idee ontstond om Eurlings en Elbers te laten samenwerken. “Maar dat werkte niet, ook omdat het niet goed ging met Air France-KLM. Elbers wilde saneren, maar Eurlings vond het moeilijk om zo’n beslissing te nemen. Hij stelde het steeds uit.” Uiteindelijk greep de raad van commissarissen in: Eurlings werd in 2014 aan de kant gezet en Elbers volgde hem direct op. “Dit tot frustratie van de vakbonden, want een paar weken later kondigde Elbers al een reorganisatie aan.”

Handgemeen Zijn roemloze vertrek bij KLM gaf Eurlings de tijd en ruimte om te werken aan zijn privéleven. “Tot dat moment lukte het hem nooit om werk en privé goed te combineren”, zegt Motké. Ook dit keer liep het echter niet goed. Een handgemeen met zijn toenmalige vriendin leidde uiteindelijk tot een schikking. “Wat er zich heeft afgespeeld, kan ik niet met zekerheid zeggen”, zegt Motké. “Er zijn twee versies van het verhaal. Die staan allebei in mijn boek.” Door de affaire raakte de carrière van Eurlings, die 45 is, volledig in het slop. Vorig jaar trad hij terug als bestuurslid van het Internationaal Olympisch Comité. Waar hij momenteel verblijft, is onduidelijk.

Lees ook: