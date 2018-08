Euforie maakt plaats voor realiteitszin bij FC Emmen na nederlaag tegen AZ

Zijn elftal heeft zojuist niet alleen met 4-1 klop gekregen van koploper AZ, maar ook een lesje gekregen in doelmatig, efficiënt spel. Zonder tot grote hoogte te stijgen, laten de Alkmaarders zien hoe het er in de eredivisie aan toegaat. Voetbal, waarbij fouten genadeloos worden afgestraft. Zo krijgt een historische dag toch een zwart randje aangemeten.

Het is anderhalf uur voor aanvang van het allereerste eredivisieduel ooit op Drentse bodem als de spelersbus van AZ haar inhoud uitspuugt. Spelers als Ron Vlaar, Thomas Ouwejan en Mats Seuntjens worden aangestaard alsof ze rechtstreeks van Mars komen. Zo zien eredivisiespelers er dus uit, het is even wennen voor de fans van FC Emmen op deze glorieuze dag. Maar het is echt waar, na 33 seizoenen eerstedivisievoetbal komen er clubs van een ander kaliber naar stadion De Oude Meerdijk.

In tijden van een klimverbod voor hunebedden en een naamswijziging voor de provinciale weg N34 (Hunebed Highway) wordt het culturele erfgoed op niveau gehouden door de verre nazaten van vermaarde clubs als SC Drente en Zwartemeer. Via de play-offs wandelde de equipe van trainer Dick Lukkien zo de eredivisie binnen waar het op de openingsdag van het seizoen opzien baarde door zomaar ADO Den Haag op eigen veld te verslaan.

Nuchterheid

Dat schiep enige verwachtingen voor het thuisduel met koploper AZ, zonder dat de plaatselijke bevolking echt doorsloeg in dweepzieke idolatie. Daar zijn ze net even te nuchter voor in dit deel van het land. Verwacht op het plein voor het stadion op deze zonnige zondagmiddag dan ook geen uitbundige taferelen in de aanloop naar de wedstrijd. Er staat een merchandisehokje, er kunnen stroopwafels in een speciaal FC Emmen-blik aangeschaft worden voor 5 euro en ook het onvermijdelijke springkussen is present.

En dat allemaal begeleid door #hierkomikweg, een van de nummers van Daniël Lohues, de held van de streek. Eenmaal binnen het stadion horen we zijn grootste hit al door de speakers schallen: Op Fietse, zijn ode aan de omgeving. In de rust put men zich uit in latjetrappen, gewonnen door twee Jeroens uit Klazienaveen, na afloop mag de plaatselijke jeugd zich uitleven op het hoofdveld, FC Emmen verzorgt de ballen.

Het plein voor het Emmen-stadion voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ. © ANP Pro Shots

Met de aankleding van een middagje eredivisie is dus niks mis in Emmen, hoewel het grote aantal lege plekken op de tribunes enige zorgen baart. Zo gek van voetbal zijn ze dus ook weer niet. Maar zij die er zijn, maken lawaai voor tien. Ook een stukje huisvlijt in de vorm van een levensgroot spandoek met de tekst ‘Van alle schatten in ’t leven die ik bijeen heb vergaard, worden de rood-witte kleuren als een juweeltje bewaard,’ ontbreekt niet. Het is geen Cats, Bloem of Gorter, maar aandoenlijk is het wel.