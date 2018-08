EU wil opheldering van Saudi-Arabië over opgepakte burgerrechtenactivisten

De vrouwelijke activisten moeten een eerlijk proces krijgen, aldus de EU. In een verklaring zegt EU-buitendlandchef Federica Mogherini dat zij tegenover Saudi-Arabië heeft benadrukt hoe belangrijk mensen die zich inzetten voor de mensenrechten zijn voor de hervorming van het koninkrijk.

Saudi-Arabië is zeer conservatief, maar de huidige koning zegt daar verandering in willen brengen. Zo mogen vrouwen er sinds kort autorijden. Enkele van de gearresteerde activisten hebben zich zelfs ingezet voor het recht tot autorijden, en het is onduidelijk waarom ze zijn vastgezet.

Samar Badawi, één van de activisten, voert actie voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw in Saudi-Arabië. Badawi wil dat er een einde komt aan de verplichte mannelijke voogdij voor iedere vrouw in het land. Zij is de zus van schrijver en activist Raif Badawi, die momenteel ook vastzit.