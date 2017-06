EU weet migratiestroom vanuit Libië niet te beperken

De Europese Unie blijft machteloos naar de migratiestroom vanuit Libië richting Italië kijken. Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk klaagde gisteren na afloop van de Europese top dat, hoewel er veel maatregelen zijn genomen, de situatie onveranderd kritiek blijft. "Het enige resultaat dat telt is een einde aan deze tragedie."

Lees verder na de advertentie

Europese landen beloofden gisteren wel om de Libische kustwacht meer training en materieel te geven. Maar er zijn geen concrete toezeggingen gedaan over wie precies wat gaat doen. Tusk riep deze week EU-landen op mee te betalen aan het budget van de kustwacht. Er is geld nodig voor salarissen en onderhoud van de nieuwe patrouilleschepen.

Een onopgelost probleem blijft dat Al-Sarraj maar in een beperkt deel van Libië iets te vertellen heeft

Fayez al-Sarraj, premier van de internationaal erkende Libische regering, was woensdag ook op bezoek in Brussel om meer steun te vragen. De gedachte achter het EU-beleid is dat als de Libiërs zelf migranten op zinkende bootjes oppikken en terugbrengen naar de eigen kust, mensen ook niet meer de moeite nemen om vanuit andere delen van Afrika naar Libië te reizen om de oversteek te wagen. Nu wachten net buiten de territoriale wateren van Libië schepen van Europese marines en vrijwilligersorganisaties. Die halen de migranten uit zee en brengen hen naar Italië.

De training van de Libische kustwacht begon in het najaar van 2016, en heeft nog maar beperkte resultaten opgeleverd. De Maltese premier Joseph Muscat zei gisteren dat Europese landen 135 kustwachters hebben getraind.

Ter plaatse De EU wacht nu op een lijst met namen van 291 nieuwe kandidaten. Zij zullen in Italië en Spanje een opleiding krijgen. Eigenlijk was het de bedoeling dat de eerste lichting kustwachters vervolgtraining zou krijgen aan boord van hun eigen schepen in Libische wateren. Daar is het nog steeds niet van gekomen. Zo'n trainingsmissie ter plaatse is een stuk gevaarlijker, omdat de Europese instructeurs dan naar het onveilige Libië moeten afreizen. Tot nu toe is het vooral Italië dat het voortouw neemt bij het opzetten van Libische grensbewaking. Rome heeft Libië een aantal patrouilleschepen gegeven, en overweegt ook militairen naar het zuiden van het land te sturen. Zij zouden daar stammen moeten trainen die tegen betaling jacht willen maken op mensensmokkelaars en migranten. Een onopgelost probleem blijft dat Al-Sarraj maar in een beperkt deel van Libië iets te vertellen heeft. Het oosten van het land staat onder leiding van de krijgsheer Khalifa Haftar. De nieuwe Franse president Emmanuel Macron zei vorige maand wel dat hij openstaat voor meer samenwerking met Haftar, die tegen islamistische strijdgroepen vecht.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.