EU-visum voor Britten in gevaar door Gibraltar

Met nog 36 dagen te gaan voor het beoogde Britse vertrek uit de Europese Unie is niet alleen de beruchte ‘backstop’-kwestie nog een struikelblok. Ook Gibraltar blijft een hinderlijke steen in de schoen.

Door onenigheid over dit Britse gebied aan de Spaanse zuidkust is er nog steeds geen akkoord over een visumvrijstelling voor Britse burgers die post-brexit de EU willen bezoeken. Dat zou kunnen betekenen dat die Britten, in een no deal-scenario, vanaf 30 maart opeens 60 euro moeten betalen voor een Schengen-visum, met ook nog een behandeltijd van twee weken.

Doel van de on­der­han­de­lin­gen is vi­sum­vrij­stel­ling voor Britten tot en met 2020, ook bij een scheiding zonder deal

Onderhandelingen over de visumrichtlijn tussen de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie werden gisteren al na een paar minuten afgebroken.

De ruzie draait om de omschrijving van Gibraltar in de tekst van de visumregulering. Op aandringen van Spanje, gesteund door de 26 andere lidstaten, wordt Gibraltar een ‘kolonie’ van het Verenigd Koninkrijk genoemd, later iets afgezwakt naar ‘kolonie van de Britse kroon’.

Die formulering is niet alleen onacceptabel voor Londen, maar ook voor het Europees Parlement, zij het om een andere reden. Het parlement dringt aan op de toevoeging dat er ‘controverse is tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk aangaande de soevereiniteit van Gibraltar’. Daaraan willen de lidstaten vooralsnog niet meewerken.

Volwaardig lid Het VK beschouwt Gibraltar als ‘volwaardig lid van de Britse familie’: de omschrijving ‘kolonie’ zou de deur openzetten naar een door Spanje gewenste dekolonisatie. Doel van de visumonderhandelingen, die los staan van de gemaakte hoofdafspraken over de brexit, is visumvrijstelling voor Britten tot en met 2020, ook bij een scheiding zonder deal. Vanaf 2021 zouden de Britten dan voor 7 pond (8 euro) een EU-visum kunnen krijgen voor drie jaar. Komt er toch een brexitdeal dan verandert er voorlopig niets en wordt de visumkwestie in de overgangsperiode uitgepraat.

