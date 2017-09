EU-terreurchef: Europa telt meer dan 50.000 geradicaliseerden

De Kerckhove betwijfelt bovendien of het lukt om jihadisten te deradicaliseren. 'Iemand die zeer radicaal is, zal bij zijn ideeën blijven. Wat je wel op zijn minst moet proberen te verkrijgen, is dat de persoon geen geweld gebruikt om die ideeën te verwezenlijken.'

In Groot-Brittannië gaat het volgens hem om 20.000 geradicaliseerden. Over 3000 van hen maken de Britten zich zorgen en 500 worden er nauwlettend gevolgd. Vooral de schifting van wie er niet alleen radicaal is, maar ook potentieel gevaarlijk, is volgens De Kerckhove lastig. 'Vanaf welke drempel schuif je deze mensen door van de ene categorie naar de andere?'

De 'systematische bashing' van inlichtingendiensten, die niet genoeg gegevens zouden uitwisselen, is volgens hem niet terecht. Juist op dat terrein zijn grote stappen gezet, zegt hij. Het probleem ligt niet bij het verzamelen van informatie, of het delen ervan, maar bij de analyse van de gegevens.

Imamopleiding De Kerckhove, nu tien jaar in functie, benadrukt dat het nodig is om het beeld dat Islamistische Staat schetst van de islam te weerleggen. Ook zou de islam in Europa geen 'inmenging meer van buitenaf' moeten kennen. 'Imams moeten bij ons zijn opgeleid', aldus de antiterrorismecoördinator in het interview met De Morgen. België telt volgens De Kerckhove circa 500 Syriëgangers en meer dan 2000 geradicaliseerden. Inlichtingendienst AIVD schatte in 2015 dat Nederland enkele honderden jihadisten telt en enkele duizenden sympathisanten. Het aantal Syriëgangers lag afgelopen juni op ongeveer 280.

