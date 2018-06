EU-subsidiepotje voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg

Eric Bouwens, bestuurder van vier praktijkscholen in de regio Nijmegen, heeft vanaf volgende maand drie voltijds medewerkers minder. De subsidiepot waarmee zij leerlingen begeleiden naar de arbeidsmarkt, is drie jaar voor het einde van het programma plots leeg.

Lees verder na de advertentie

Het Europees Fonds wordt beheerd door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. In de pot zat 363 miljoen euro voor zeven jaar. Zo’n 175 praktijkscholen en vso-scholen (voortgezet speciaal onderwijs) konden subsidie aanvragen voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid, het zorgen voor eerlijke kansen en het begeleiden van kwetsbare leerlingen naar de arbeidsmarkt.

Tussen 2014 en 2020 zou het ministerie het geld in drie rondes verdelen onder de aanvragers. Nu blijkt het geld na de tweede ronde op. Dat komt volgens staatssecretaris Tamara van Ark doordat meer scholen en instanties de weg naar de subsidiepot hebben gevonden en succesvol zijn geweest in de aanvraag. En op is op, aldus het ministerie.

Miskleun Maar de scholen zijn boos. Het effect is volgens hen dat zeker 66.500 kwetsbare leerlingen niet de begeleiding krijgen die zij nodig hebben naar de arbeidsmarkt. Leerlingen op een praktijkschool zijn kwetsbaar, zegt bestuurder Eric Bouwens. Ze zijn lager geschoold dan mbo1-niveau, en krijgen geen diploma. Het worden assistenten in de garage, de supermarkt, of een hoveniersbedrijf. Met de subsidie helpt school de jongens en meisjes naar stage en werk. Ook vangen scholen oud-leerlingen op na een ontslag. “Deze kinderen hebben vaak geen groot sociaal netwerk. Met problemen komen ze terug naar hun vertrouwde omgeving, de school. Wij pakken ze op en helpen ze terug naar de arbeidsmarkt.” Door het plotseling wegvallen van de subsidie kan dat niet meer. Bouwens vindt het een regelrechte miskleun van het ministerie dat het fonds niet goed is beheerd. Dat zegt ook zijn Zeeuwse collega, Tom Schild, directeur van een praktijkschool in Middelburg. “Zo’n 1900 leerlingen in Zeeland zijn hier de dupe van”, zegt hij.

Spelregels Schild moet gaan snijden in het aanbod van praktijkvakken en de intensieve begeleiding. Het betekent volgens hem dat deze leerlingen buiten spel worden gezet. “Het ministerie heeft zich vergist in de uitgifte van het geld. En dat is doodzonde.” Achteraf had het ministerie de subsidiepot beter in de gaten moeten houden, zegt ook beleidsmedewerker Bas van den Barg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Scholen hebben rekening gehouden met de subsidie en er beleid op gemaakt. “Aan de andere kant, dit zijn de spelregels.” Vroeger bleef het geld vaak liggen. Nu is het veelvuldig gebruikt. Drie rondes waren deze keer dus niet nodig. In de regio Nijmegen gaan de gedupeerde scholen deze week om tafel met de gemeente om naar een oplossing te zoeken De Zeeuwse wethouder André van der Reest uit Goes baalt stevig van de consequenties voor de 1900 jongeren in zijn regio. Hij snapt niet dat het ministerie geen extra fondsen beschikbaar stelt om de drie resterende jaren te overbruggen. Zijn gemeente kan dit gat niet opvangen, zegt hij. In de regio Nijmegen gaan de gedupeerde scholen deze week om tafel met de gemeente om naar een oplossing te zoeken. Bestuurder Anne Verhees van de vso-onderwijsgroep Punt Speciaal hoopt dat de gemeente Nijmegen iets voor de leerlingen kan doen. “Onze taak als maatschappij is het om deze kinderen te helpen van onderwijs naar arbeid. Daar was de subsidie voor bedoeld, en dat staat nu op losse schroeven.”

Lees ook: