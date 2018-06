EU-leiders bereiken moeizaam akkoord over migratiecentra

In de centra wordt bepaald welke vluchtelingen recht hebben op asiel en welke niet. Daarover moet sneller uitsluitsel zijn dan nu vaak het geval is. De 'rechtmatige' asielzoekers worden over de EU verspreid. Hoe dat gebeurt moet volgens Rutte nog worden uitgewerkt. Met landen buiten de EU zouden dezelfde soort afspraken over de opvang van vluchtelingen kunnen worden gemaakt als met Turkije, zei hij.

"Het goede nieuws is dat er overeenstemming is. Ik ga niet zeggen dat nu het hele vraagstuk is opgelost maar we hebben wel een grote stap gezet'', aldus de premier na afloop van de bijeenkomst. "Alles was ingewikkeld.''