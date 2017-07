EU legt export rubberboten naar Libië aan banden

Met de maatregel hopen de ministers smokkelaars die migranten op rubberboten de Middellandse Zee opsturen te kunnen dwarsbomen. De beperking geldt niet voor Libiërs die kunnen aantonen dat zij de boten voor de visserij zullen gebruiken.

Lees verder na de advertentie

Hoe Brussel wil controleren dat de boten niet in verkeerde handen terechtkomen in het chaotische Libië werd niet duidelijk. Ook zijn er geen afspraken gemaakt over de verlenging van Operatie Sophia, de maritieme operatie van de EU die mensensmokkel vanuit Libië via de Middellandse Zee moet tegengaan. Het mandaat van Sophia loopt eind deze maand af en zou met anderhalf jaar worden verlengd. Maar voortzetting stuit vooral op Italiaanse bezwaren, omdat de schepen onderweg migranten in nood oppikken. Met zijn voorlopige nee-stem zou Italië vooral druk willen uitoefenen op andere lidstaten om solidair te zijn en mensen op te nemen.

Sinds begin dit jaar hebben zo'n 85.000 mensen in Italië voet aan wal gezet. EU-buitenlandchef Federica Mogherini zei dat 'we nog een paar weken de tijd hebben om een beslissing te nemen'.

De buitenlandministers wezen wel op het belang van het trainen van de Libische kustwacht. De Luxemburgse minister van buitenlandse zaken Jean Asselborn waarschuwde daarbij dat mensen die terug naar Libië worden gebracht in vreselijke detentiecentra terechtkomen 'die volstrekt niet aan de normen voldoen'.

Lees ook: EU weet migratiestroom vanuit Libië niet te beperken

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.