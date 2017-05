EU is weer even een 'good cop' voor multinationals

Veel multinationals hebben de afgelopen jaren misschien gedacht dat de EU de spreekwoordelijke 'bad cop' is, met al die maatregelen tegen belastingontwijking. Gisteren toonde diezelfde EU zich weer even 'good cop'. Internationaal opererende bedrijven krijgen meer mogelijkheden om dubbel betaalde belasting terug te eisen.

"Je zou kunnen zeggen dat ons programma nu meer in balans is", zei de Maltese minister Edward Scicluna van financiën, die de ministersvergadering in Brussel voorzat. De maatregel was een van de topprioriteiten voor Malta in dit half jaar dat het EU-voorzitter is. Ook de Benelux-landen toonden zich sterk voor dit bedrijfsvriendelijk voorstel. Het vestigingsklimaat van de kleinere EU-landen staat het meest onder druk door de aanpak van belastingontwijking die na schandalen als LuxLeaks en Panama Papers in gang is gezet.

De bereidheid van EU-landen om dubbel aangeslagen multinationals tegemoet te komen, loopt sterk uiteen

Het komt geregeld voor dat bedrijven in twee of meerdere EU-landen worden aangeslagen voor hetzelfde, bijvoorbeeld omzet of kapitaal. Veel bilaterale belastingverdragen proberen dat uit te sluiten, maar dat gaat niet altijd goed. Weliswaar bestaat er sinds 1990 een arbitragesysteem bij conflicten, maar dat werkt traag en komt niet altijd met een oplossing. Momenteel zijn er ongeveer negenhonderd van dergelijke conflicten, waarmee een bedrag is gemoeid van 10,5 miljard euro aan belastinginkomsten. De ministers besloten gisteren tot een systeem dat sneller moet werken en waarvan de uitspraken bindend zijn.

Gemoedsrust In eerste instantie dient de multinational een klacht in en hebben de EU-landen die bij het dispuut betrokken zijn voortaan twee jaar de tijd om de zaak op te lossen. Lukt dat niet, dan begint de arbitrage. Een adviespanel van drie tot vijf onafhankelijke arbiters bepaalt welk land ten onrechte belasting heeft geheven. Hun uitspraak is bindend. "Dit besluit is een belangrijk onderdeel van ons plan om de belastingzekerheid te vergroten en het zakelijke klimaat in Europa te verbeteren", zei Scicluna. "Dit getuigt ervan dat we een robuust en effectief belastingsysteem willen, waarin we enerzijds belastingontwijking elimineren, en er tegelijk voor zorgen dat onze wetgeving de investeringen niet smoort en onzekerheid creërt." De heldere tijdspaden voor de beslechting van conflicten die er nu liggen, geven het bedrijfsleven volgens Scicluna 'gemoedsrust'. De bereidheid van EU-landen om dubbel aangeslagen multinationals tegemoet te komen, loopt sterk uiteen. Volgens ingewijden heeft vooral Italië een slechte reputatie, waardoor investeerders worden afgeschrikt. Frankrijk toonde zich terughoudend uit vrees voor bureaucratische rompslomp, maar stemde uiteindelijk toch in met het pakket.

