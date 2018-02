EU-instantie tegen nepnieuws voor de rechter vanwege eigen nepnieuws

De Persgroep eist dat de Taskforce de melding rectificeert en de naam van het dagblad van zijn website EU vs Disinfo haalt.

Niet alleen de Persgroep neemt juridische stappen tegen East Stratcom. Het mediabedrijf trekt op met GeenStijl en The Post Online(TPO), die ook zijn bestempeld als ‘uitlaatklep van desinformatie’ vanwege artikelen over Oekraïne.

'Orwelliaans'

“Het is van het grootste belang duidelijk te maken dat de EU hier een flinke stap te ver is gegaan”, verklaart TPO-hoofdredacteur Bert Brussen de opmerkelijke samenwerking op TPO. “Een supranationale overheidsinstantie die nieuwssites op eigen houtje van een ‘nepnieuws’ stempel kan voorzien is Orwelliaans.”. Veertien maart dient het kort geding in Amsterdam.