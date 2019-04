EU houdt brexit-uitstel geheel in eigen hand

Over één uitspraak van de Britse premier Theresa May waren alle betrokkenen het in ieder geval hartgrondig eens. “Veel mensen zijn gefrustreerd dat deze top überhaupt plaatsvindt”, zei ze bij aankomst in Brussel. Het collectieve ja-geknik veroorzaakte een klein aardschokje in de Belgische hoofdstad. Want inderdaad, opnieuw moesten zij en haar 27 EU-collega’s opdraven voor een ingelaste brexit-top, in de wetenschap bovendien dat het zeker niet de laatste zal zijn.

Lees verder na de advertentie

Als er niets gebeurt, gaapt vrijdag de brexit-afgrond, zonder valscherm. Dus was het zaak op het hoogste niveau een beslissing te forceren – zonder May, die er alleen bij aanvang bij was om haar uitstelverzoek te motiveren. Dat er opnieuw uitstel komt, staat wel vast, maar de discussies over lengte en voorwaarden zijn nog in volle gang.

Basis van de onderhandelingen is het verzoek van May voor een uitstel tot 30 juni, waarbij ze de hoop uitspreekt dat het overleg in Londen tussen haar Conservatieven en de Labour-oppositie ruim vóór die tijd een doorbraak oplevert. Daar geloven de 27 anderen niet in, althans: zo kunnen ze geen doortimmerde uitstel-beslissing nemen zonder het risico te lopen over een maand weer in spoedzitting bijeen te moeten komen.

Bikkelhard antwoord De uitgelekte concept-slotconclusies zijn dan ook streng voor Londen. De precieze nieuwe datum voor de brexit moest weliswaar nog worden ingevuld, maar is hoe dan ook flexibel: als de Britten er onderling uit zijn, volgt die brexit op de eerste van de daaropvolgende maand. De uiterste datum zal ergens tussen komende zomer en de lente van 2020 komen te liggen. De EU herhaalt in de slotconclusies (voor de tweeduizendste keer) dat het bestaande brexit-akkoord, dat drie keer door het Britse Lagerhuis is afgewezen, niet wordt opengebroken. Bovendien kan er geen sprake zijn van onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie zolang dat terugtrekkingsakkoord niet is afgehandeld. May’s wankelmoedige houding tegenover het organiseren van Europese verkiezingen, eind volgende maand, krijgt van de EU-27 een bikkelhard antwoord: als het brexit-akkoord er niet door is op 22 mei én het Verenigd Koninkrijk houdt de dag erna geen verkiezingen, dan is daar het gat van de deur: op 1 juni welteverstaan. Daarover bestaat geen verschil van inzicht bij de 27, maar wel over iets anders: in hoeverre moeten de EU-landen zich indekken tegen mogelijke sabotage-pogingen van de EU-machine zolang de Britten nog in Brussel en Straatsburg mee aan de knoppen zitten?

Stoorzender Met name Frankrijk vreest vileine gramschap van brexiteers en heeft gepleit voor beperkende maatregelen, zoals het ontnemen van stemrecht aan de Britten in de nominatieprocedure voor de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Los van de juridische onmogelijkheden daarvan willen andere landen, waaronder Nederland, daar minder krampachtig mee omgaan. Vanwege de verkiezingen komt er toch een lange, beleidsluwe periode aan, zonder grote beslissingen waarbij de Britten als stoorzender kunnen fungeren. En de nieuwe commissievoorzitter dan? Ach, vijf jaar geleden stemde toenmalig premier David Cameron (slechts gesteund door zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán) ook al ­tegen aanstelling van Jean-Claude ­Juncker, maar vetorecht hebben landen hierin niet.

Lees ook:

Na alle ‘no’s’ wil de EU weten hoe de Britten dan wél weg willen Zeg je brexit, dan zeg je wantrouwen. De backstop voor de Ierse grenskwestie getuigde daar al van. Vanavond bereikte dat wantrouwen nieuwe diepten. De 27 EU-regeringsleiders die om 18.00 uur in Brussel begonnen aan hun zoveelste extra brexit-top vertrouwen de Britse politiek voor geen cent meer.