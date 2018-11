EU en VK bereiken brexit-akkoord

Vanavond laat May haar ministers om beurten langskomen. De bewindslieden zijn eerder op de dag bijgepraat over de staat van de onderhandelingen. Ze kregen toen te horen dat nog een ‘klein aantal’ kwesties moet worden opgelost tussen de onderhandelaars, bericht de BBC.

Een bron rond de regering had eerder tegen de BBC gezegd dat beide partijen de tekst op ‘technisch niveau’ hebben goedgekeurd na intensieve gesprekken deze week.

De 27 EU-ambassadeurs in Brussel komen woensdag bijeen om over de stand van zaken te discussiëren en eventuele verdere stappen voor te bereiden. Daarvoor kan een EU-ministerraad in Brussel worden bijeengeroepen, mogelijk maandag. Daarna, als de lidstaten grond voor groen licht zien, zal een speciale brexittop van de EU-regeringsleiders plaatsvinden om een akkoord daadwerkelijk af te timmeren. De Britse premier Theresa May zal daarbij aanwezig zijn. De top wordt mogelijk zondag 25 november in Brussel gehouden.

Belangrijk element in de overeenkomst is hoe het probleem rond de grens tussen Ierland (onderdeel van de EU) en Noord-Ierland (Verenigd Koninkrijk) wordt opgelost. De Britten willen geen harde grens met controles, maar in principe wel uit de douane-unie. Op dit moment is nog niet duidelijk voor welke oplossing in de brexit-overeenkomst is gekozen.

In het Verenigd Koninkrijk zagen journalisten al volop tekenen dat May een dezer dagen plots een brexit-akkoord aan haar ministersploeg voor zou leggen. Voor de premier was het van belang dat ze snel tot een deal zou komen. Hoe langer het zou duren, hoe minder waarschijnlijk het is dat de in potlood genoteerde Europese top in de laatste week van november kan doorgaan. Wordt het later, dan kan een deal pas half december worden ondertekend. Voor May is essentieel dat het parlement zich nog voor het kerstreces over een eventueel resultaat buigt, om te voorkomen dat haar tegenstanders de hele kerstvakantie gebruiken om zo veel mogelijk kritiek te mobiliseren.

Of het Britse parlement de deal zal goedkeuren, blijft sowieso spannend. Of May de steun van de Ierse DUP houdt is onzeker en ook in haar eigen partij zit nogal wat weerstand.

