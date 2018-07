EU en Japan schrappen het overgrote deel van hun importheffingen

Vrijhandel? Lagere importtarieven? Ja. Terwijl China en de VS in een handelsoorlog zijn verwikkeld en de VS en de Europese Unie over en weer importheffingen hebben ingevoerd, gaat de Europese Unie invoerheffingen op Japanse producten verlagen of afschaffen en doet Japan hetzelfde met heffingen op Europese goederen en diensten. Japan en de EU hopen zo de onderlinge handel te stimuleren.

De afspraken tussen Japan en de EU, schertsend wel het ‘auto’s-voor-kaas-akkoord’ genoemd, werden vandaag in Tokio ondertekend door Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese commissie, en de Japanse premier Shinzo Abe. De ondertekening zou eigenlijk eerder deze maand in Brussel plaatsvinden, maar Abe zegde toen af omdat zijn land werd getroffen door zware stortregens die meer dan 200 mensen het leven kostten.

Over het handelsakkoord is ruim vier jaar onderhandeld. Een jaar geleden werden de partijen het in principe eens, in december was alles uitonderhandeld. Voor het akkoord in werking treedt, moet het nog wel worden goedgekeurd door het Japanse parlement, het Europese Parlement en door alle EU-lidstaten.

Eén miljard euro Het akkoord tussen twee van de vijf grootste economieën in de wereld is belangrijk. Beide partijen schrappen het overgrote deel van hun importheffingen – op termijn verdwijnen ze bijna allemaal. Europese bedrijven die naar Japan exporteren, betalen nu samen ongeveer een miljard euro aan invoerheffingen. Voor sommige producten verdwijnen die heffingen al medio 2019, voor andere producten duurt dat langer, in het uiterste geval tot 2034. Zo schaft de EU de heffingen op in Japan gemaakte auto’s (nu tien procent) geleidelijk af. Over acht jaar zijn ze verdwenen. Japan schrapt of verlaagt de heffingen op producten als rundvlees (nu 38 procent), wijn (15 procent), kaas (gemiddeld circa 30 procent), chocola (tot 30 procent) en pasta (tot 24 procent). De verwachting is dat Europese makers van die producten van de afspraken zullen profiteren. In totaal exporteert de EU voor zo’n 58 miljard aan goederen naar Japen, en voor 28 miljard aan diensten. De goederenexport van Japan naar de EU is iets groter dan de export van goederen van de EU naar Japan.

Elektrische apparaten Ook voor Nederland kan het akkoord belangrijk zijn. Nederland handelt veel met Japan. Wel is de waarde van de Japanse export naar Nederland (7,7 miljard euro in 2017 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek) beduidend groter dan de waarde van de Nederlandse export naar Japan (3,6 miljard). Japan levert veel kantoormachines, elektrische apparaten, telecomapparatuur, machines en chemische producten aan Nederland. Nederland levert veel medicinale en farmaceutische producten, machines, medische apparaten en chemicaliën aan Japan. De afspraken gaan niet alleen over invoerrechten. Ze gaan ook over regels en procedures die de export van producten bemoeilijken. Zo stelt Japan allerlei (kwaliteits)eisen aan producten die andere landen niet stellen. Ook een deel van die eisen vervalt. Abe, Juncker en Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, noemden in hun speeches de Amerikaanse president Trump niet bij naam, maar benadrukten wel het belang van vrijhandel en het belang van hun afspraken. Japan onderhandelt ook met een aantal landen rond de Stille Oceaan over meer vrijhandel. De VS deden aanvankelijk mee, maar Trump maakte daar een eind aan.

