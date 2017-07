EU en Groot-Brittannië dringen aan op vrijlaten doodzieke dissident Liu Xiaobo

Een woordvoerder van de Britse ambassade in Peking zegt tegen The Guardian dat zij 'aandringen om Xiaobo toegang te geven tot de medische behandeling van zijn keus, op een plaats naar keuze, en om alle beperkingen tegen hem en zijn vrouw Liu Xia op te heffen'. Ook een EU-delegatie dringt in Peking aan op vrijlating. Eerder al vroeg EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini om Xiaobo te laten gaan op humanitaire gronden en om het opheffen van het huisarrest van Xiaobo's vrouw Liu Xia.

China veroordeelde de mensenrechtenstrijder in 2009 tot elf jaar cel. Liu heeft terminale leverkanker en de Chinese autoriteiten betoogden dat hij te ziek zou zijn voor de reis.

Na internationale kritiek mochten een Duitse arts van de universiteit van Heidelberg en een Amerikaanse arts van het befaamde MD Anderson Cancer Center in Texas hem zaterdag bezoeken.

Gisteren vertelden zij hun bevindingen. Liu zou buiten China, in vrijheid willen sterven, in gezelschap van zijn vrouw Liu Xia, die al jaren zonder proces tot huisarrest is veroordeeld. Hij leerde de liefde van zijn leven kennen in een strafkamp. De twee waren onafscheidelijk, op de vele tijd na dat de overheid hen scheidde. De westerse artsen stellen dat Liu in hun ziekenhuizen welkom is. Hij kan naar hun mening zeker reizen "maar dan moet het wel snel gebeuren".

Nobelprijs

Liu (61) is China's bekendste gewetensgevangene. Hij was betrokken bij de opstand op het Tiananmenplein in 1989. In 2008 schreef hij mee aan 'Charter 08', dat opriep tot democratie. Het antwoord van de Communistische Partij liet niet lang op zich wachten. In 2009 volgde het lange vonnis, in 2010 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede, tot ergernis van Peking, voor zijn 'lange en niet-gewelddadige strijd voor strijd'.

In de gevangenis kreeg hij leverkanker, momenteel ligt hij in een kliniek in het noordoosten van China. Hij was bij vlagen helder, en kon dan in het Engels spreken, aldus de artsen.

Andere activisten sloten zich gisteren natuurlijk bij de wens van Liu aan. Peking zit nu in een lastig parket: als Liu sterft in de gevangenis is de kritiek niet van de lucht.

Maar als hij naar Heidelberg of Houston reist, kan hij zijn laatste vrije gedachten over een democratisch China nog met de wereld delen.

