EU doet laatste poging Amerikaanse staalheffingen te voorkomen

De kans is groot dat de Europese Unie vanaf morgen invoertarieven moet gaan betalen op staal en aluminium dat het naar de Verenigde Staten verscheept. Het Witte Huis maakt dat volgens de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross vandaag bekend. Als dat gebeurt, zal Europa waarschijnlijk terugslaan met handelsmaatregelen tegen Amerika.

Tot op het laatste moment poogt de EU een ontheffing te krijgen van de VS. Vanochtend nog vinden gesprekken plaats in Parijs: de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer ontmoet EU-handelscommissaris Cecilia Malmström en minister Ross spreekt er Bruno Le Maire. De Franse minister van economie noemde deze dagen cruciaal voor de toekomstige handelsrelaties van de VS en de EU.

Morgen verloopt de tijdelijke ontheffing voor de EU. In de Franse krant Le Figaro zegt minister Ross dat de Amerikanen nog altijd openstaan voor gesprekken. Bronnen van de Wall Street Journal noemen het echter onwaarschijnlijk dat er vandaag een oplossing komt.

Illegaal

Maar Brussel noemt de heffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium illegaal en vindt dat die eerst van tafel moeten voordat er verder kan worden gepraat. Volgens de regering-Trump is de Amerikaanse staatsveiligheid in het geding zonder gezonde staalindustrie en moet het zich beschermen tegen de wereldwijde overproductie, vooral vanuit China. Europa vindt dat veiligheidsargument ongepast tussen Navo-bondgenoten.

De regering-Trump gebruikt een uitzondering op de regels van de WTO die geldt als de veiligheid van landen in het geding is. In het verleden is die vooral gebruikt bij grote conflicten, zoals de Falkland-oorlog, de oorlog in het voormalige Joegoslavië of het conflict in het Midden-Oosten.

Vorige week voerde Trump de druk nog verder op door een onderzoek te beginnen naar mogelijke invoertarieven op buitenlandse auto’s. Volgens het Duitse tijdschrift Wirtschaftswoche wil Trump Duitse auto’s van de Amerikaanse markt afduwen. Tegen de Franse president Macron zou hij hebben gezegd zijn handelsbeleid voort te zetten tot er geen Mercedes meer door New York rijdt.