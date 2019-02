EU-burgers mogen bij het vuil

Het ging om een voorlichtingscampagne, bedoeld om de vele EU-burgers in Londen attent te maken op de administratieve handelingen die ze moeten verrichten om straks na brexit gewoon in het Verenigd Koninkrijk te kunnen blijven wonen. En de Londense deelgemeente die de campagne had opgezet, dacht geld te besparen door die boodschap op de gemeentelijke vuilniswagens te plakken.

“Misschien niet de beste plek”, reageerde komiek Milo Edwards, die een van de trucks voorbij zag rijden en een foto op Twitter plaatste.

Intussen, in Brussel, probeerden de onderhandelaars van de EU en de Britten weer eens iets nader tot elkaar te komen. Zoals gebruikelijk mislukte dat, waarmee de kans weer een stukje groter werd dat het niet de EU-burgers, maar het brexitakkoord van premier May is dat straks met de vuilnis mee kan.

