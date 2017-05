EU bezint zich op nadelen globalisering

Waar de Amerikaanse president Donald Trump de nadelen van de globalisering wil aanpakken met het optrekken van (handels)muren, daar doet de Europese Unie het precies andersom: meer internationale samenwerking. "Om de voordelen van openheid te bewaren maar ook de schaduwzijden aan te pakken, moet Europa een sterkere, op regels gebaseerde wereldorde stimuleren", aldus vicevoorzitter Jyrki Katainen van de Europese Commissie. Die presenteerde vandaag een discussiestuk over globalisering.

Dit 'overpeinzingsopstel' (reflection paper) markeert een belangrijk moment. Het is de eerste keer dat de Europese Commissie, die altijd sterk heeft ingezet op vrijhandel en schaalvergroting, inziet dat de globaliseringstendensen van de laatste decennia niet alleen maar voordelen bieden. Demonstranten schreeuwden dat eind vorige eeuw al van de daken.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans steekt de hand deels in eigen boezem. "Zijn we laat? Ja, misschien. Zijn we té laat? Absoluut niet."

Elite profiteert De wereldwijde schaalvergroting, met bijbehorende handelsstromen en toenemende macht van multinationals, wordt als een van de hoofdoorzaken beschouwd van de onvrede onder burgers. Vooral de (lagere) middenklasse heeft het gevoel dat alleen een financiële en politieke elite profijt heeft van globalisering. Die gevoelens hebben geleid tot weerzin tegen alles wat met de EU te maken heeft. Maar ze beperken zich niet tot Europa: zie de keuze van de Amerikaanse bevolking voor Donald Trump. Hoe meer een land open staat voor internationale handel, hoe gelijker de in­ko­mens­ver­de­ling. Vicevoorzitter Jyrki Kaitanen van de Europese Comissie Volgens Brussel is een door nationale belangen gedreven terugtrekking van het wereldpodium het slechtste wat je kunt doen. "Er zit geen protectie in protectionisme, maar er zit wel isolatie in isolationisme", zo gaf Timmermans een nieuwe tegeltjeswijsheid ten beste. Wat de EU dan wel moet doen? "Europa moet het mondiale handboek helpen herschrijven, zodat vrijhandel eerlijke handel wordt, zodat globalisering duurzaam wordt en voor alle Europeanen functioneert." In het discussiestuk worden de voordelen van globalisering voor de EU nog eens op een rijtje gezet. Het algemeen heersende idee dat globalisering ongelijkheid veroorzaakt in de inkomensverdeling, wordt met een grafiek ontkracht. "Hoe meer een land open staat voor internationale handel, hoe gelijker de inkomensverdeling", aldus Katainen. De EU hoeft geen steun te verwachten van verliezers van globalisering als de commissie doorgaat op dezelfde voet. Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) Dat neemt niet weg dat de EU de komende jaren een strategie moet ontwikkelen om de nadelen van globalisering aan te pakken. Dat moet intern gebeuren, onder meer door een eerlijkere verdeling van de voordelen. Bij de behandeling van externe handelspartners, zoals China, mag de EU best wat assertiever worden. Daaronder vallen strengere maatregelen tegen dumpingpraktijken en een moderne manier van investeringsbescherming.

Post-Brexit-toekomst In een reactie noemt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) het 'verontrustend' dat de commissie niets zegt over de protesten tegen het vrijhandelsverdrag met Canada (Ceta) en het bevroren handelsoverleg met de Verenigde Staten (TTIP). "De EU hoeft geen steun te verwachten van verliezers van globalisering als de commissie een groot probleem signaleert maar intussen doorgaat op dezelfde voet", stelt Eickhout. Het discussiestuk van de commissie is het tweede in een serie van vijf, die allen voortvloeien uit het op 1 maart verschenen 'witboek' over de post-Brexit-toekomst van de EU. Vorige maand verscheen een grove schets van een 'sociale pijler', waarin het voorstel over een ruimer vaderschapsverlof de meeste aandacht kreeg. Volgende maand presenteert de commissie haar visie over de 'verdieping' van de economische en monetaire unie.

