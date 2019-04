EU besluit tot brexit-uitstel tot 31 oktober

Het overleg duurde tot na middernacht, omdat vooral de Franse president Macron grote bezwaren had tegen het lange uitstel waar 17 van de 27 regeringsleiders wel voor waren. Eerder circuleerden de data van 31 december en zelfs 31 maart volgend jaar. Maar Macron gruwt ervan dat de EU zo lang in de greep dreigt te blijven van het moeizame Britse vertrek uit de Unie en niet toekomt aan de in zijn ogen noodzakelijke hervormingen.

In de wandelgangen sijpelden geluiden door dat de andere regeringsleiders zeer geïrriteerd waren over de solistische houding van Macron, die volgens hen vooral voor eigen publiek bedoeld zou zijn. Naar verluidt viel voorzitter Juncker van de Europese Commissie fel uit naar de Franse president.

Het handige van de datum van 31 oktober is dat op die dag de ambtstermijn van de commissie-Juncker eindigt. Daardoor hoeft Londen in ieder geval geen nieuwe Eurocommissaris naar Brussel te sturen.

Strenge voorwaarden

De verlenging is aan strenge voorwaarden verbonden. Van openbreken van het bestaande brexit-akkoord kan nog steeds geen sprake zijn, en de Britten zullen zich tijdens hun verlengde verblijf in Brussel ‘constructief en verantwoordelijk’ moeten gedragen. De verlenging is hoe dan ook flexibel: als de Britten het bestaande brexit-akkoord goedkeuren, kan het vertrek op de eerste dag van de daaropvolgende maand een feit zijn.

Intussen is Britse deelname aan de Europese verkiezingen wel onvermijdelijk geworden, tenzij er uiterlijk 22 mei alsnog voldoende draagvlak is in Londen voor de in november gemaakte afspraken. Maar als dat allemaal niet gebeurt, en de Britten zijn op 23 mei niet naar de stembus gegaan voor het Europees Parlement, dan dreigt alsnog een no deal-brexit op 1 juni.

Over één uitspraak van de Britse premier Theresa May waren alle betrokkenen het gisteren in ieder geval hartgrondig eens. “Veel mensen zijn gefrustreerd dat deze top überhaupt plaatsvindt”, zei ze bij aankomst in Brussel. Het collectieve ja-geknik veroorzaakte een klein aardschokje in de Belgische hoofdstad. Want inderdaad, opnieuw moesten zij en haar 27 EU-collega’s opdraven voor een ingelaste brexit-top, in de wetenschap bovendien dat het zeker niet de laatste zal zijn.

Als er niets zou gebeuren, gaapt morgen de brexit-afgrond, zonder valscherm. Dus was het zaak op het hoogste niveau een beslissing te forceren - zonder May, die er alleen bij aanvang bij was om haar uitstelverzoek te motiveren.

Basis van de onderhandelingen was het verzoek van May voor een uitstel tot 30 juni, waarbij ze de hoop uitsprak dat het overleg in Londen tussen haar Conservatieven en de Labour-oppositie ruim vóór die tijd een doorbraak oplevert.

Daar geloven de 27 anderen niet in, althans: op die basis konden ze geen doortimmerde uitstel-beslissing nemen zonder het risico te lopen om de haverklap weer in spoedzitting bijeen te moeten komen.