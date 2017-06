EU-besluit tegen 'sociale dumping' vertraagd door Frans verzet

De nieuwe Franse regering onder president Macron heeft snel haar stempel weten te drukken op de besluitvorming in de Europese Unie. Sommige landen zullen zeggen: Macron heeft zand gegooid in een EU-machine die de eindstreep in zicht had.

Door ultiem Frans verzet kwam er gisteren geen akkoord over herziening van de Europese regels voor detachering, het tijdelijk uitzenden van werknemers naar een ander EU-land. Die modernisering van de bijna twintig jaar oude detacheringsrichtlijn zou 'sociale dumping' van met name Oost-Europese werknemers in andere landen moeten voorkomen, maar de Franse regering vindt het huidige voorstel te slap.

Zo staat in het laatste compromis dat de maximale detacheringstermijn teruggaat van vijf naar twee jaar. Frankrijk wil een maximum van één jaar. Ook andere onderdelen wil Parijs scherper maken.

De sociale dumping doet zich voor bij onder meer vrachtwagenchauffeurs, bouwvakkers en zorgpersoneel. Doordat werknemers uit de oostelijke EU-landen volgens hun eigen, lage salarisnormen aan de slag gaan in het buitenland, wordt het duurdere personeel ter plekke weggeconcurreerd. 'Gelijk loon voor gelijk werk' is de slogan die wordt geplakt op deze strijd tegen de 'race naar de bodem'. PvdA-vicepremier Asscher maakt zich hiervoor al sinds zijn aantreden sterk, maar de kans is reëel dat hij een Brussels akkoord niet meer als (demissionair) bewindsman zal meemaken.

Het kleinste EU-land had alle energie gestoken in een compromis dat voor alle landen aanvaardbaar had moeten zijn. Begin vorig jaar had Asscher zelf zich ook al stukgebeten op dit dossier, tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap. Ook voor Thyssen was het uitblijven van een akkoord een domper. Haar oorspronkelijke herzieningsvoorstel dateert alweer van maart vorig jaar. "Het is altijd een gevoelig onderwerp geweest", zei de Vlaamse christen-democrate gisteren. "Maar ik blijf optimistisch en hoop dat we op de volgende ministerraad onder het Estse voorzitterschap wel tot een akkoord komen." Die vergadering is eind oktober.

Uiteindelijk koos Eurocommissaris Marianne Thyssen (sociale zaken) vorig jaar voor de derde optie: ongewijzigd handhaven. Na maandenlang geschaaf aan het commissievoorstel was gehoopt op een akkoord tijdens de vergadering van ministers van sociale zaken, gisteren in Luxemburg. Dat dit niet lukte, is een bittere pil voor het Maltese EU-voorzitterschap, dat over twee weken afloopt.

Macron in lijn met nederland

Het 'non' van Macron tegen de nieuwe detacheringsregels is in feite in lijn met het Nederlandse standpunt. Want ook Den Haag had liever gezien dat de nieuwe aanpak strenger zou zijn dan wat tijdens het Maltese voorzitterschap als laatste voorstel op tafel werd gelegd. Maar om dat zwaarbevochten compromis niet in gevaar te brengen, was Nederland bereid geweest daarmee in te stemmen. Toen echter bleek dat Parijs niet akkoord ging, werd dat compromis gisteren niet eens in stemming gebracht. Komende maanden wordt naar een oplossing gezocht.

Eerder deze week schaarde een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter een oproep van SP en PvdA aan het kabinet om in Brussel hardere eisen te stellen. Zo blijft de transportsector in het laatste voorstel gevrijwaard van de strengere regels. Die uitzondering moet wat de Tweede Kamer betreft ongedaan worden gemaakt. De parlementariërs zullen dan ook blij zijn met het verzet uit Parijs. Al toen hij minister van economische zaken was (2014-2016) trok president Macron ten strijde tegen misstanden rond detachering. Een onderdeel van de 'wet-Macron' was dat gedetacheerde chauffeurs in Frankrijk op z'n minst het Franse minimumloon moesten krijgen.