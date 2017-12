Etnisch zakenvrouw 2017 Eveline Wu: ‘Ik wil weten: hoe ver kan ik het schoppen?’

“Ik proef altijd alles wat ik maak: ik moet weten of de smaken goed uitkomen en hoe de combinaties zijn. Maar als vrouw en chef-kok moet je wel aan de lijn denken, vind ik. Collega’s met een buikje plaag ik weleens: zo wil ik er over tien jaar niet uitzien. Ik sla daarom soms een maaltijd over, dat is moeilijk want ik heb de drang om veel te eten.

Niet alleen in gedachten, ook in mijn dromen ben ik vaak bezig met eten. Een paar weken geleden, toen ik nadacht over wat ik als kerstdessert zou gaan maken, droomde ik dat ik de gasten een kerstboom serveerde volgehangen met sushi. Haha, heel raar, maar het was een mooi beeld. Eigenlijk ben je als kok een soort kunstenaar: je moet steeds iets nieuws verzinnen, een bord fraai opmaken, het moet er lekker uitzien en lekker smaken.

In mijn dromen doe ik nooit een idee op over hoe ik een gerecht moet bereiden. Ik zou willen dat ik ze kon sturen. Ik droom soms over seks, maar juist niet als ik het me heb voorgenomen. Als mijn lichaam naar seks smacht, kan dat verlangen zich uiten in een droom. Genot ervaar ik ook als het over goed eten gaat, zoals toen ik droomde dat ik aan een feestmaaltijd zat: een lange tafel gevuld met kalkoen, vis, kreeft, zelfs een heel gegrild lam. Ik heb onthouden dat ik mijn mond vol heerlijk lamsvlees had.

Toen ik ooit als afwasser begon, wilde ik al gauw chef-kok worden. Twee jaar later was ik dat ook, net als mijn vader. Nu heb ik vier eigen restaurants maar mijn droom is nog niet vervuld, ik wil stapje voor stapje verder en op den duur misschien ook internationaal gaan werken.

Die droom was waarschijnlijk geïnspireerd door ‘Het laatste avondmaal’ van Marc Lagrange: een sexy versie van Da Vinci’s schilderij waar ik erg van onder de indruk was. Je ziet een tafel met eten en wijn en vrouwen in lingerie, sommige liggen op tafel. Ik zou het graag ophangen maar ik durf het niet. Ik wil dat een bezoek aan mijn restaurant een onvergetelijke en verrassende indruk maakt. Als je bij binnenkomst zo’n foto ziet heeft dat een wow-effect, maar ik denk dat niet iedereen het waardeert.

Onrustig bloed

Mijn moeder zegt dat ik onrustig bloed heb. Dat is altijd zo geweest: ik houd van nieuwe dingen, een andere omgeving. Op mijn vijftiende kwam ik uit China hiernaartoe. In het begin was het erg moeilijk: ik sprak de taal niet, mijn naam Miaoyang werd op school pesterig veranderd in miauw-miauw. Wat was ik trots toen ik eenmaal een Nederlandse naam had!

Trots ben ik ook op wat ik nu heb bereikt. Toch ben ik er nog niet. Ik wil weten: wie is Eveline Wu? Hoe ver kan ik het schoppen?”

Eveline Wu (40) is chef-kok en horeca-ondernemer met vier restaurants in Eindhoven. Komend jaar opent ze een nieuw restaurant in Rotterdam. Onlangs werd ze gekozen tot etnisch zakenvrouw 2017.

In de rubriek 'Ik heb een droom' vraagt Trouw mensen naar hun dromen, overdag en 's nachts.