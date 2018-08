Ethiopië wil de haarlok van de voormalige keizer terug van de Britten

Die lok ligt zo’n 6.000 kilometer verderop in het nationale legermuseum in Groot-Brittannië. Honderdvijftig jaar geleden gingen de Britten op militaire expeditie om Europese gevangenen te bevrijden uit handen van Tewodros II. Na de Britse invasie schoot de keizer zichzelf dood met een pistool dat hij cadeau had gekregen van koningin Victoria. Dit om te voorkomen dat hij op zijn beurt achter slot en grendel zou verdwijnen.

Lees verder na de advertentie

De Ethiopische regering vindt het na al die jaren wel eens tijd dat de lok bij zijn rechtmatige eigenaar terugkeert. Samen met de andere honderden geplunderde schatten, artefacten en manuscripten die verspreid liggen over musea en bibliotheken in Groot-Brittannië. Het legermuseum overweegt de lok terug te geven, schrijft de krant The Guardian. Voor 1 september krijgt de Ethiopische ambassade als het goed is een antwoord.