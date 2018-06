Ethiopië hervormt in hoog tempo

Ik douche tegenwoordig met een paraplu, omdat ik continu naar de radio op mijn mobieltje moet luisteren. Als ik 'm maar even uitdoe, heb ik alweer een verandering gemist." Jibril Ummar, een Ethiopische jongeman met de bouw van een rugbyspeler moet hard lachen om zijn eigen grap. Hij doelt op het hoge tempo waarmee de nieuwe premier van het land, Abyi Ahmed, hervormingen erdoorheen jast. Het nog kortgeleden autocratische Ethiopië zit op een stevige democratische koers.

Ummar (28) is een Qeerroo, een jonge, energieke en ongetrouwde man van de Oromo, de grootste bevolkingsgroep van Ethiopië. Zij waren de kern van de protestbeweging die de regeringspartij EPRDF begin dit jaar dwong aan een democratiseringsproces te beginnen. "Ik ben en blijf voorlopig een Qeerroo. Ik moet de politiek op de voet volgen, ik heb geen tijd voor afleidingen. Als het ons niet zint, moeten we weer de straat op." Zijn ouders zijn daar niet blij mee, vertelt hij. Ze vinden het de hoogste tijd dat hij gaat trouwen en kinderen krijgt. Hij belooft het ooit te doen, maar niet nu.

De premier had zelf in het leger gezeten, maar hield zich niet bezig met martelpraktijken, wel met communicatie. Die afdeling zette regelmatig het internet uit om verspreiding van kritiek op de vorige EPRDF-leiding te smoren. Maar tot verbazing van vriend en vijand hield hij kort na zijn aantreden overheidsambtenaren tijdens een live tv-uitzending voor dat de vrijheid van meningsuiting gekoesterd moet worden.

Ummar handelt in computers en mobiele telefoons. Zijn studie elektrotechniek maakte hij niet af, omdat hij, zoals zoveel activisten tegen het autocratische bewind, in de gevangenis belandde. Inmiddels zijn enkele tienduizenden mensen vrijgelaten door premier Ahmed (41).

Hij woont in het lommerrijke stadje Adama, ten zuidoosten van de hoofdstad Addis Abeba. Het was een van de centra van de opstand tegen de regering. Na de protesten en het keiharde optreden van de politie heerst er nu het gewone alledaags leven. Mensen haasten zich door de straten om aan de miezerige regen te ontsnappen. In het busstation in het centrum slepen passagiers met bagage en schreeuwen chauffeurs hun bestemmingen. Demonstranten van weleer volgen weer colleges op de plaatselijke universiteit en de jongste betogers zitten als vanouds in de banken van de middelbare school.

Ummar trapt regelmatig op zijn eigen rem als de euforie over de daden van de premier met hem aan de haal gaat. "Premier Ahmed maakte tenslotte deel uit van het oude politieke systeem, dus moet ik hem een beetje wantrouwen en in de gaten houden. En die mislukte aanslag op hem van afgelopen zaterdag betekent dat onze vijanden de strijd nog niet hebben opgegeven."

Wie de leider van de Qeerroo-beweging is, blijft een geheim. De leden zijn verdeeld in clusters met een aanvoerder. Ze wisten zich te organiseren in Oromia, een gebied met een oppervlakte zo groot als Groot-Brittannië, terwijl de overheid het internet had afgesloten en sms'en onmogelijk had gemaakt. Ummar, zelf zo'n clusterleider, grinnikt. "Een flink aantal van ons weet veel van IT en daarmee hebben we ons voordeel gedaan."

Ethiopië heeft een jonge bevolking. Zo'n 65 procent van de ruim honderd miljoen inwoners is jonger dan 25 jaar. De opstandige Qeerroo waren niet alleen jonge volwassenen, maar ook veel middelbare scholieren. "Die scholieren waren moeilijk in de hand te houden. Ze gingen regelmatig door het lint en vernielden eigendom van anderen. Dat was nu juist wat wij als beweging niet wilden", merkt Ummar op. Hij organiseerde dan bijeenkomsten om ze dat op het hart te drukken.

"Ik heb er in de afgelopen vier jaar een hele reeks nieuwe vrienden bij gekregen, allemaal activisten voor democratie", vertelt Ummar tussen twee slokken macchiato door, in de tuin van een plaatselijk hotelletje. "De meesten ontmoette ik in de Kaliti-gevangenis in Addis Abeba, waar we vlooien en luizen deelden, het allemaal koud hadden en leden onder gebrekkige medische verzorging. Dat schept een hechte band."

Jongerenrevolutie

De zon is tevoorschijn gekomen tijdens een wandeling door Adama. Er rijden voortdurend vrachtwagens over de hoofdstraat en aan de rand van het stadje staan er tientallen geparkeerd. De plaats ligt op een kruispunt voor transportverkeer vanuit Kenia in het zuiden en de haven van Djibouti in het oosten, naar Addis Abeba. Qeerroo blokkeerden begin dit jaar tankwagens naar de hoofdstad. Het dreigende brandstoftekort was misschien wel de laatste zet die de EPRDF ertoe bracht een hervormingsgezinde premier te kiezen. De meeste truckers waren maar al te bereid om gehoor te geven aan de blokkade.

Ummar is trots op wat de protesten van de Qeerroo hebben bereikt. "Een jongerenrevolutie", noemt hij het. Hij wil niet op de foto. "Ik opereer liever in de schaduw. Ik ben ook niet op Twitter en Facebook te vinden. Zolang de Qeerroo van mijn cluster maar weten wie in ben, voor het geval het weer nodig mocht zijn."

Het waren niet alleen de jonge mannen en vrouwen die met gevaar voor eigen leven op straat democratie eisten. Ook grote aantallen journalisten, bloggers en activisten droegen van achter de toetsenborden van hun computers hun steentje bij. Velen werden gearresteerd, maar anderen namen de woordenstrijd over.

Bisrat Teshome (35) is een onafhankelijke econoom die bijna dagelijks Twitter en Facebook gebruikt om zijn mening te ventileren over ontwikkelingen op zijn vakgebied. Hij is geen Qeerroo meer, want hij is getrouwd en heeft kinderen. Zijn aandeel in de omwenteling bestond erin dat hij zijn deskundige kijk gaf op de economische daden of misdaden van de vorige regering. "Mensen willen democratie, maar ook verandering op economisch vlak. Ethiopië is nog altijd een van de armste landen en de bevolking wil naast vrijheid ook een beter leven."

Zo'n 20 procent van de Ethiopiërs leeft in armoede volgens het meest recente onderzoek van de Ethiopische nationale planningscommissie, uit 2016. Maar op papier vertoonde Ethiopië prachtige economische groeicijfers van 11 procent en voor dit jaar wordt 8 procent voorspelt. "Daar merkte het merendeel van de bevolking weinig van", concludeert Teshome bij een kopje koffie in het Lime Tree-restaurant aan de drukke Bole straat in het centrum van Addis Abeba.

De hoofdstad is een permanente bouwput waar hoge flatgebouwen op luttele meters van elkaar uit de grond worden gestampt. De huren zijn naar Ethiopische maatstaven hoog. "Het ziet er van buiten prima uit, maar eenmaal binnen schort het aan de afwerking en zijn vaak inferieure materialen gebruikt. Het ontbreekt ons aan knowhow en innovatie. We fabriceren al jaren dezelfde bedden, dezelfde stoelen. Er moet iets nieuws, iets beters komen. Ontwerpers, handwerklieden moeten worden geleerd waar ze nieuwe ideeën kunnen opdoen."