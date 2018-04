Eta zegt sorry, maar wat is het waard?

De excuses komen voor de verwachte opheffing van de beweging, die een jaar geleden al haar strijd opgaf door wapens en explosieven in te leveren. Daarmee kwam een einde aan de laatste gewapende opstand in West-Europa.

"We zijn ons ervan bewust dat we tijdens de lange periode van gewapende strijd veel pijn hebben veroorzaakt en veel schade waarvoor geen oplossing is. We tonen respect aan de doden, aan de gewonden en de slachtoffers van acties van Eta. Het spijt ons echt zeer'', verklaarde de groep in de Baskische krant Gara.

De Eta werd in 1959 opgericht uit woede en frustratie onder Basken, die een eigen taal en cultuur hebben, over de onderdrukking onder generaal Francisco Franco. De beweging pleegde politieke moorden en bomaanslagen.

Wat zijn de excuses waard, soms tientallen jaren na dato? Een slachtoffer van een aanslag en een nabestaande vertellen.

José Vargas, overlevende van de Hipercor-aanslag. © -

José Vargas: Het is beledigend voor de slachtoffers Het 2-jarige zoontje van José Vargas zat in het winkelwagentje toen na een enorme explosie het dak en de stellingkasten naar beneden kwamen. Op 19 juni 1987 was hij zoals zo vaak op vrijdagmiddag met vrouw en kind uit winkelen bij de Hipercor in Barcelona toen in de parkeergarage onder de supermarkt een autobom van 200 kilo afging. Met 21 doden en 45 gewonden was het een van de dodelijkste aanslagen van Eta ooit. Vargas (66) en zijn familie kunnen het nog navertellen. "Wij raakten gelukkig niet zwaargewond, maar mijn posttraumatische stressstoornis heeft nog jaren geduurd", vertelt Vargas vanuit Barcelona waar hij met een stichting slachtoffers van de aanslag bijstaat. De excuses van Eta gericht aan 'burgers en burgers zonder verantwoordelijkheid in het conflict', vallen bij Vargas niet in goede aarde. "Het is beledigend voor de slachtoffers. Het komt niet uit hart", zegt hij boos. Ook over de aangekondigde opheffing van de terreurbeweging is Vargas sceptisch. Liever had hij gezien dat Eta zich zou overgeven aan de Spaanse strijdkrachten, dan dat de beweging -waar het nu op lijkt- een soort opheffingsceremonie organiseert in Frans Baskenland. "Wij weten ook niet onder welke voorwaarde Eta zich opheft", zegt Vargas. "Opheffing is een stap voorwaarts, maar hoe zij dit precies doen moeten we met een loep bekijken". Vargas denkt dat de spijtbetuiging en de opheffing bovenal een signaal aan de eigen achterban is. Vergeving moet volgens hem van de slachtoffers zelf komen. Vargas is ook ruim dertig jaar na dato nog niet zo ver. Tekst loopt door onder afbeelding. Ana Velasco's vader werd door de Eta vermoord. © -