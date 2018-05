Esther Voet: 'Israël is echt een wonder'

Gaat u het vieren? Lees verder na de advertentie "Ja, ik vier het met een stel vrienden op 14 mei. Maar eigenlijk heb ik het al gevierd, volgens de Joodse kalender was het eind april al feest. Ik was toen uitgenodigd op de receptie van de Israëlische ambassade."

Wat betekent de staat voor u? "Het is een heel bijzondere plek. In korte tijd heeft het zich ontwikkeld tot een hypermoderne staat. Het is onvoorstelbaar wat daar allemaal voor elkaar wordt gebokst, denk aan ontwikkelingen in de technologische en creatieve sector. Daarnaast is het een heel mooi land. In het noorden heb je de besneeuwde bergen en groene valleien en in het zuiden de Dode Zee en de woestijn. Israël is echt een wonder." Ik ben absoluut geen fan van het ne­der­zet­tin­gen­be­leid en ik geloof nog steeds in de twee­sta­ten-op­los­sing

Gaat u er wel eens heen? "Ik kan de keren dat ik op luchthaven Ben-Gurion ben geland niet meer tellen. De eerste keer was in 1980, ik was toen zestien. Inmiddels ga ik zo'n vier keer per jaar. Soms ga ik voor een conferentie, soms om bruin te worden en soms om archeologische vondsten te bekijken. Maar het allerleukste vind ik het om mensen uit Nederland mee te nemen en ze het land te laten zien. Als ik er ben ga ik wel altijd even naar de Klaagmuur, even dag zeggen."

Wat vindt u van het vredesbeleid van premier Netanyahu? "Er is op dit moment geen vredesbeleid. Partijen staan met de hakken in het zand. Ik ben absoluut geen fan van het nederzettingenbeleid en ik geloof nog steeds in de tweestaten-oplossing. Ik zou als Israëlische niet op Netanyahu stemmen. Toch: westerlingen vergeten soms dat er een verschil zit tussen wat Netanyahu zegt en wat hij doet. Hij wordt daar gezien als een gematigde premier. In het Midden-Oosten gaan de dingen anders, daar is het nodig om harde grenzen te stellen."

Hoe oud zal Israël worden? "Haha! Het zal tot einde der dagen bestaan. Ik denk ook dat als Israël wordt vernietigd er een Derde Wereldoorlog uitbreekt."

Zal de staat ooit in vrede met de buren kunnen leven? "Niets is onmogelijk, zeker niet in het Midden-Oosten. De oplossing ligt bij de Arabische landen om Israël heen. Als zij zich anders opstellen, met Israël samenwerken en de opvang van Palestijnse vluchtelingen beter regelen, dan zal het Israëlisch-Palestijns conflict afnemen."