Esmee Visser wint goud op de 5000 meter

Hallo, welkom Esmee Visser. Ze was de grote onbekende in zowel Nederland als het buitenland. Geen grote naam nog in het internationale schaatsveld. Één wereldbeker reed ze, maar die was in de B-groep. Ze had daarom verwacht dat haar concurrenten wat verbaasd naar haar zouden kijken deze Spelen. Zo van, wie ben jij nou?

Toch viel het allemaal mee, vertelde ze een dag voor haar wedstrijd. Iedereen was heel aardig. Maar dat ze al die mensen zou verslaan, daar hoopte ze alleen maar op. Al kwam er een klein beetje uit dat ze zich wel als favoriet voelde. “Ik ben niet heel geschrokken”, zei ze toen haar werd gevraagd naar hoe ze naar de trainingen van haar concurrenten keek.

Bovendien had ze zich wat druk opgelegd. Ze zag al het Nederlands succes eerder deze week en dacht: “Ik wil ook Nederland gelukkig maken.” Ze voegde er aan toe: “En mezelf natuurlijk.”

Het olympisch dorp was nog een ontdekkingsreis. Haar hele tas zat onder de pinnetjes, een gewild ruil- en collectorsitem op deze Spelen. Na een week had ze haar verzameling bijna al compleet. “Alleen maar goed, kon ik me op het schaatsen richten.”

Voor het grijpen

Wie vooraf naar de 5 kilometer keek, zag een olympische titel die voor het grijpen lag. De vrouw die de afstand jarenlang beheerste, Martina Sablikova, kende een matige voorbereiding. Blessures hielden haar van toptijden af. Voor Annouk Van der Weijden en Visser, die de twee snelste seizoentijden hadden staan, een gouden kans. Of zou het dan toch Claudia Pechstein worden, die volgende week 46 wordt en dus bijna twee keer zo oud is als de jongste Nederlander dit toernooi.

Van der Weijden reed al in rit 1 een persoonlijk record: 6.54,17. Daarmee was ze maar twee seconden langzamer dan de tijd van Sablikova en reed ze en passend ook nog eens de snelste seizoentijd tot dan toe. Ze kon lang in de wachtstand, want in de ritten na haar kwam niemand ook maar in de buurt van haar tijd. Ze bekeek de ritten op de tribune.

Visser opende in de rit na de dweil rustig, maar reed vanaf ronde vijf rondetijden laag in de 32,0. Daarmee kwam ze uiteindelijk ruim onder de tijd van Van der Weijden. In, opnieuw, een persoonlijk record van 6.50,23.

Daarna begon voor haar het grote wachten. Maar Pechstein, Blondin, Voronina en Sablikova, ze kwamen er allemaal niet aan. Het werd goud. Visser trok daarop een enorme sprint naar haar fans op de tribune. Een vrijwilliger onderschepte haar net op tijd. Anders was ze in volle sprint de boarding over gedoken. Zoveel energie had ze nog over.

