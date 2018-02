Esmee Visser treedt in de voetsporen van Van Gaal

Arme Visser, haar quote werd een enorme hit onder de Nederlandse pers. Te pas en te onpas wordt de zin gebruikt. Na een wedstrijd snel een artikel maken? Mind on zero en go. Na het werk even een biertje? Mind on zero en go.

De verslaggeefster die de vraag stelde, liet Visser ondanks het hoge Louis van Gaal-gehalte van haar uitspraak lekker doorpraten. Enkele seconden later vertaalde Visser nóg een Nederlandse uitdrukking letterlijk: 'I looked my eyes out', zei ze over haar ervaringen in Zuid-Korea.

Wat je in ieder geval niet moet doen, is proberen de pers te veel te controleren

De schaatster kwam ermee weg. In de officiële persverklaringen werd Visser niet geciteerd. Waarschijnlijk krabde de interviewster zich later pas achter de oren. Wát had ze nou gezegd?