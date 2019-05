Ernstige incidenten op Amsterdamse campussen. ‘Studenten worden ingezet als pioniers’

Het blijft onveilig in de buurt van enkele studentencampussen in Amsterdam. De studentenunie Asva kreeg de afgelopen twee maanden 39 meldingen binnen bij het Meldpunt Onveilig Wonen, speciaal in het leven geroepen om studenten de gelegenheid te geven incidenten te melden. Volgens Asva zijn de meldingen vaak ernstig; het gaat om berovingen, geweldsincidenten, woninginbraken en in sommige gevallen zedendelicten.

De zorgen zijn niet nieuw, en de gemeente heeft in samenwerking met Duwo, de woningcorporatie die veel van de studentencomplexen beheert, al het een en ander gedaan om de veiligheid te verbeteren. Zo zijn bij de Spinozacampus, gelegen in Amsterdam-Zuidoost, bewakers gestationeerd en houden bewoners door middel van een groepsapp contact met elkaar over onveilige situaties. Camera’s komen er voorlopig niet, omdat de incidenten daarvoor niet structureel genoeg zijn, verklaarde burgemeester Femke Halsema eind maart.

Studenten worden ingezet als pioniers in gebieden die nog aan het ontwikkelen zijn Alba van Vliet, voorzitter van Asva

Bij het studentencomplex op de NDSM-werf, gelegen in Amsterdam-Noord, is de situatie nijpender. Daar in de buurt werden studentes het afgelopen half jaar lastiggevallen door mannen. Begin deze week werd er een informatiebijeenkomst georganiseerd waar 125 studenten op afkwamen. Stadsdeel Noord bevestigde tegenover Het Parool daar wél flexibel cameratoezicht in te stellen, net als extra verlichting.

Pioniers “Studenten worden ingezet als pioniers in gebieden die nog aan het ontwikkelen zijn”, zegt Alba van Vliet, voorzitter van Asva. “Dat betekent dat je goed moet nadenken over een veilige leefomgeving.” De Landelijke Studentenvakbond deelt die mening. Er komen volgens de LSVb ook meldingen van studenten uit Nijmegen, Utrecht, Ede en Wageningen, Delft, Leiden en Eindhoven. Het is niet voor het eerst dat Asva het Meldpunt Onveilig Wonen in Amsterdam introduceert. In 2016 kwamen er meer dan 50 meldingen binnen. Toen waren er incidenten rond de Wenckebachweg, achter station Amsterdam Amstel. “Ook daar werden studenten als pioniers neergezet. Inmiddels is die wijk ontwikkeld en staan er dure appartementen.” Dat studentencomplexen neergezet worden aan de rafelranden van de stad, bestrijdt een woordvoerder van Duwo. “We delen veel van de zorgen. Maar studenten worden niet gebruikt als pioniers. Het Spinozacomplex staat in een woonwijk in Zuidoost.” Op de NDSM-werf wordt volgens de woordvoerder van Duwo inderdaad veel gebouwd waardoor de omgeving soms wat unheimisch kan aanvoelen. “Maar het is er niet structureel onveilig. We kijken daar wel of we camera’s kunnen bevestigen op de studentencampussen.”