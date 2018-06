Eritrea wil met Ethiopië over vrede praten, is een verzoening nabij?

Komt er na zestien jaar ruzie eindelijk eendracht tussen de gezworen vijanden Eritrea en Ethiopië? Daartoe lijkt de eerste aanzet gemaakt. De Eritrese president Isaias Afwerki lijkt de handreiking van de Ethiopische premier Abiy Ahmed te accepteren. Gisteren maakte de leider van Eritrea bekend dat hij een delegatie naar Ethiopië stuurt om gesprekken te starten over een mogelijke oplossing van het voortslepende grensgeschil. De buurlanden in de Hoorn van Afrika zijn volgens Afwerki toe aan ‘vrede en harmonie’.

Het is de eerste officiële reactie van Afwerki sinds Abiy zich twee weken geleden neerlegde bij een uitspraak uit 2002 over het ligging van de grens. Een internationale commissie oordeelde toen dat een aantal door Ethiopië geclaimde gebieden bij de grens tot Eritrea behoren. De Ethiopische regering weigerde dat jarenlang te erkennen.

President Afwerki gebruikte de Ethiopische dreiging altijd om de flinke militaire uitgaven te rechtvaardigen

De uitspraak volgde na de bloedige grensoorlog die de landen tussen 1998 en 2000 voerden. Daarbij vielen officieel 70.000 doden, al ligt dat aantal waarschijnlijk veel hoger. Spanningen bleven tot nu toe aanwezig, omdat Ethiopië zijn troepen niet wilde terugtrekken. Dat leidde zelfs tot wederzijdse beschietingen.

Het autoritaire en geïsoleerde Eritrea weigerde sinds het begin van de oorlog iedere vorm van gesprek. Er zouden al 61 bemiddelingspogingen zijn geweest, zei een ambtenaar van het Ethiopische ministerie van buitenlandse zaken tegen persbureau Reuters. Maar nu premier Abiy concessies heeft gedaan, is Afwerki toch bereid te praten. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar mogelijke verzoening tussen de buurlanden. Een woordvoerder van de Ethiopische premier zei dat hij de Eritrese delegatie ‘hartelijk en met goede wil’ zal verwelkomen.

Dat is vooral goed nieuws voor de Eritreeërs, met name de jonge mannen die lijden onder de langdurige dienstplicht. Voor veel jongeren is dat de belangrijkste reden hun toevlucht te zoeken in Europa. President Afwerki gebruikte de Ethiopische dreiging altijd om de flinke militaire uitgaven te rechtvaardigen. Als de vredesgesprekken goed verlopen, kan hij het conflict niet meer als excuus gebruiken. Hetzelfde geldt voor het uitstellen van democratische verkiezingen.

