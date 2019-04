Erik ten Hag verlegt grenzen, van Ajax én zichzelf

Het was dinsdagavond de laatste vraag op de persconferentie na Juventus-Ajax. Erik ten Hag had uitgebreid zijn analyse gegeven over de winst van Ajax, waardoor de club voor het eerst sinds 1997 weer in de halve finales van de Champions League staat.

Dat feit, dat Ten Hag in de voetsporen treedt van Louis van Gaal, moest voor de coach toch een mooie bevestiging zijn, hét bewijs dat zijn filosofie aanslaat bij voetballers? Maar Ten Hag haalde zijn schouders op. Hij wilde er niet in meegaan. “Nee, ik zie dit niet als bevestiging”, zei hij afgemeten. “Overal waar ik ben probeer ik er het maximale uit te halen. Of het nu bij Go Ahead Eagles is, het tweede elftal van Bayern München of FC Utrecht; uiteindelijk gaat het erom dat je er alles uithaalt. Ik heb er wel geloof in dat ik dat kan. Maar ik doe het niet alleen. Ik doe het met de staf, de spelers.”

Ten Hag is een stille genieter, iemand die het lastig vindt om zijn euforie in woorden te verpakken

Rancune Het typeert Ten Hag (49), sinds december 2017 de keuzeheer in Amsterdam. Hij, de structuurdenker, heeft het karakter niet (anders dan Van Gaal) om zichzelf op de borst te slaan na een geslaagde tactiek of glansrijke overwinning. “Ik zal het niet zo snel op mezelf betrekken”, zei hij dinsdagavond eerlijk. “Waar ik mee bezig ben, is teamontwikkeling”, benadrukte hij in Turijn. “Dat probeer je te doen vanuit een bepaalde filosofie, waarbij je structuur en strategie probeert aan te brengen.” Ook rancune is hem vreemd. Ten Hag werd vorig seizoen en aan het begin van deze voetbaljaargang nog fel bekritiseerd door - met name - De Telegraaf, maar inmiddels is dat sentiment radicaal gedraaid. De nationale en internationale pers roemden Ten Hag deze week voor het gedurfde, aantrekkelijke spel van Ajax tegen Juventus. Vooral de pressing, het collectieve druk zetten, en het verzorgde voetbal ‘tussen de linies’ oogsten lof. “Het heeft nogal indruk gemaakt, hè”, lachte hij vanmiddag tijdens de persconferentie op De Toekomst, waar de trainer vooruitblikte op het competitieduel met FC Groningen (zaterdagavond, 18.30 uur). “Ik ben een nuchtere man. Als het tegenvalt, valt iedereen over je heen, als het goed is, krijg ik dat ook te horen, en als het héél goed is, worden het superlatieven. Maar ik moet nuchter blijven. Ik denk dat het belangrijk is om in de concentratie te blijven.” Hoe Ten Hag geniet, zoals dinsdagavond in Turijn? Het antwoord liet vandaag even op zich wachten, iets wat eigenlijk ook een antwoord was: Ten Hag is een stille genieter, iemand die het lastig vindt om zijn euforie in woorden te verpakken. “Ik geniet van de vreugde, het observeren”, zei hij rationeel. “Ik geniet van de verbale en non-verbale communicatie die spelers met elkaar hebben. Dat is geweldig. Daar komt het eigenlijk wel op neer.”

Gogme Ten Hag praat veel liever - en makkelijker ook - over tactiek. In Turijn doceerde hij na afloop over het sterke aanpassingsvermogen van zijn ploeg, waarin De Jong en Schöne in de tweede helft tegen Juventus dichter bij elkaar kwamen te spelen en de - excuus, typisch trainerstaal - ‘halfruimtes’ beter bespeeld kon worden. Het was de sleutel tot succes, vond Ten Hag. “Deze ploeg heeft zo veel tactisch bewustzijn, zo veel gogme”, complimenteerde hij. Dit is precies wat hij beoogt. In een lang, uitgebreid interview in de kerstspecial van Voetbal International, met daarbij ook Koeman, Van Bommel en Van Bronckhorst, zei Ten Hag al: “Voorop staat dat je altijd dicht bij je eigen identiteit moet blijven. Dat geldt natuurlijk ook voor het Nederlandse voetbal. Maar daarbinnen moet je kunnen variëren. Dus kijken naar je eigen tactiek en afhankelijk van de kracht van de tegenstander daar een speelwijze op loslaten.” Die flexibiliteit zit er na een stroeve start na de winterstop goed in bij Ajax. Spelers voelen het karakter van een wedstrijd beter aan en leveren wat er gevraagd wordt. Daarmee is ook het geloof, het vertrouwen in eigen kunnen, gestegen. Ten Hag hield het zijn spelers voor in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Juventus. “Met een goed plan, geloof en moed kun je een heel eind komen”, zei hij. En, toen de missie gelukt was: “We hebben een ploeg gezien die in staat is om grenzen te verleggen. Daar blijven we mee doorgaan.” De eerste halte is FC Groningen, waar de titelstrijd met PSV een vervolg krijgt. Puntenverlies kan Ajax zich niet permitteren, lijkt het. “Het ligt aan ons hoe lastig het wordt”, onderstreepte Ten Hag na een gelukzalige week. “Mentaal moeten we klaar zijn om de strijd aan te gaan.” Want er moeten grenzen verlegd worden. Van de spelers en van Ten Hag.

